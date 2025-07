Agência Minas Gerais | Cruzeiro é destaque na Vitória Cup, transmitida pela Rede Minas e Rádio Inconfidência

A Vitória Cup, torneio de futebol durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, será realizada entre os dias 2 e 6/7. A competição vai ser transmitida, ao vivo, pela Rede Minas e Rádio Inconfidência AM 880. Os amistosos acontecem em Cariacica, no Espírito Santo. A estreia é nesta quarta-feira (2/7), às 20h, com a disputa entre Desportiva Ferroviária (BRA-ES) e Banfield (ARG) no estádio Engenheiro Araripe.

Inédita, a competição é organizada pela Desportiva Ferroviária em uma disputa com formato diferente, em que cada jogo vale uma taça. De campeões nacionais a internacionais, a competição reúne grandes equipes do futebol sul-americano no Espírito Santo. Participam desta edição Cruzeiro (BRA-MG), Desportiva Ferroviária, Banfield e Defensa y Justicia (ARG).

A tramissão do torneio se soma a diversas outras competições esportivas, como a fase final do Módulo II do Campeonato Masculino de Futebol Mineiro e a Copa América de Vôlei, na programação da rede pública de televisão de Minas Gerais. É o que comemora Gustavo Mendicino, presidente da Empresa Mineira de Comunicação, gestora da Rede Minas e da Rádio Inconfidência. “A transmissão da Vitória Cup, com a presença de um grande clube de futebol de MG, reforça o compromisso da Empresa Mineira de Comunicação com o esporte mineiro”, afirma.

“Esporte é educação e cultura, desenvolvimento econômico e social. Vale ressaltar também a parceria com a TVE ES, reforçando o protagonismo e a importância dos veículos de comunicação públicos, culturais e educativos no Brasil”, completa.

O diretor-geral da Fundação Carmélia, Igor Pontini, comemora a parceria da emissora pública capixaba com a Rede Minas e a TV Brasil. “Essa parceria consolida nosso compromisso com a valorização do futebol no Espírito Santo, fortalecendo a comunicação pública e colocando o futebol capixaba no circuito nacional”, destaca.

“As transmissões esportivas, além de promoverem o desenvolvimento do esporte em si, são ferramentas de inclusão e transformação social. Estamos cumprindo nossa missão de promover nosso futebol, dar visibilidade aos atletas, clubes, torcedores, patrocinadores e todos aqueles que acreditam no esporte como agente transformador da sociedade”, complementa.

O Cruzeiro, representante mineiro no torneio, entra em campo contra o Defensa y Justicia, na quinta-feira (3/7), às 20h, e contra o Banfield, no domingo (6/7), às 16h. Desportiva x Defensa y Justicia se enfrentam também no domingo, às 11h. O público acompanha as partidas do Vitória Cup pela Rede Minas e na plataforma de streaming Minasplay.

Mais detalhes da programação da Vitória Cup podem ser acessados aqui.