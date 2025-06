Bonito tem o melhor movimento de turistas em maio depois de 15 anos – Prefeitura Municipal de Bonito

O fluxo turístico em Bonito voltou a bombar e o mês de maio é um exemplo: a Capital do Ecoturismo recebeu 22.977 visitantes, representando um novo recorde de público no mês em 15 anos – período de monitoramento do Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB), coordenado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau.

Maio é o segundo melhor mês do ano até agora, ficando atras de janeiro, quando o destino recebeu 36.858 turistas em alta temporada (férias escolares). Do total de visitantes, estima-se que 11,32% (2.602) desembarcaram no aeroporto regional local.

Conforme boletim do OTEB, no mês passado a taxa de ocupação hoteleira foi de 50%, superando o mesmo período de 2024 (41%).

Visitações em alta

A taxa de visitações aos mais de 50 atrativos também continua em alta: foram comercializados 58.221 vouchers (passaportes), com aumento de 11,46% em relação ao ano passado. Os passeios mais visitados: flutuação, com 15.194 acessos; balneários, 10.312; cachoeiras, 8.277; e grutas, 7.006. A Gruta do Lago Azul, administrada pelo município, recebeu 1.550 visitações, com taxa de ocupação em 65%.

O levantamento mensal do OTEB sobre o desempenho do turismo na região da Serra da Bodoquena tem o apoio da Fundação de Turismo de MS (Fundtur) e prefeitura de Bonito. A partir de 2025, o número de visitações do Parque Nacional da Serra da Bodoquena passou a ser monitorado, permitindo um acompanhamento mais preciso da frequência de visitantes nesse atrativo, que em maio recebeu 1.556 turistas.

Mais informações:

www.bcvb.com.br

link do boletim: https://otbonito.com.br/wp-content/uploads/2025/06/OTEB-Boletim-2025_05.pdf

Com informações da assessoria de imprensa da Rota Bonito Serra da Bodoquena.