Investigado por estelionato é preso por ameaça em contexto de violência doméstica



Foto: PCRR



A Polícia Civil de Roraima (PCRR) prendeu um investigado por ameaçar a ex-companheira na manhã desta quarta-feira, 18, no Fórum de Boa Vista. Conforme o delegado, Lucian Ferrari, o suspeito possui um extenso histórico criminal, com diversos registros de estelionato.

“Ele é apontado como autor de uma série de golpes aplicados em Boa Vista, utilizando diferentes identidades. Em algumas situações, se passava por assessor parlamentar, empreiteiro e vendedor de produtos odontológicos”, detalhou o delegado.

De acordo com o delegado, os policiais já monitoravam o investigado.

“Já estávamos em diligências para localizá-lo e, ao consultarmos os sistemas, identificamos o mandado de prisão em aberto. Trata-se de um indivíduo com extensa ficha criminal, com diversos procedimentos e prática reiterada de crimes, especialmente estelionato e falsa identidade. A prisão é fundamental para interromper novas ações criminosas”, destacou.

Após a prisão, os agentes conduziram o suspeito à unidade policial para a formalização do mandado de prisão. Nesta quinta-feira,19, passará pela Audiência de Custódia.

Fonte: Da Redação