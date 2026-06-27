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Aeródromo do Porto São Pedro vai melhorar acesso, logística e até atendimentos emergenciais no Pantanal

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A implantação do aeródromo no Porto São Pedro, em Corumbá, vai trazer grandes benefícios para região, proporcionado apoio logístico, acesso mais rápido e até atendimentos emergenciais mais céleres no Pantanal. A licitação para realização da obra já foi homologada, restando apenas a assinatura da ordem de serviços para realização do empreendimento.

Localizada no pé da Serra do Amolar, região de difícil acesso, a obra conta com investimento do Governo do Estado, por meio da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de MS) será de R$ 13,6 milhões. Após início a obra tem previsão de 300 dias de duração.

Ela vai contar com uma pista de pouso e decolagem, com aproximadamente mil metros, além de um taxiway (pista de táxi para manobras de aeronaves), pista de aeronaves e área operacional voltada ao apoio logístico e atendimento regional.

“Estamos levando infraestrutura para regiões onde o acesso ainda é um grande desafio. Esse aeródromo no Porto São Pedro representa mais segurança, agilidade e presença do Estado no Pantanal, especialmente em situações emergenciais. É um investimento estratégico que fortalece a logística, o atendimento à população e o desenvolvimento sustentável da região”, destaca o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara.

A estrutura tem sua importância estratégica para ampliar a infraestrutura logística do Pantanal, servindo inclusive de base para transportes e operações estratégicas, em ações de segurança, saúde e desenvolvimento regional. Entre elas o combate aos incêndios florestais no Pantanal.

Localização do aeródromo na região do Pantanal

Prioridade e gestão

Para impulsionar a economia regional e contribuir com o crescimento do Estado, o Governo de Mato Grosso do Sul desenvolve um desafiador plano logístico aeroviário, com grandes investimentos nos aeroportos até o final de 2026. O objetivo é qualificar esta infraestrutura para receber mais turistas, atrair novos capitais privados e assim gerar empregos e renda ao cidadão.

Esta nova realidade já teve grandes frutos nos últimos anos. “Estamos fazendo investimentos no setor aeroviário em diversas cidades. Isto muda a realidade. Um olhar para Mato Grosso do Sul daqui dez anos. O Estado tem a missão de transformar os aeródromos e infraestrutura, para favorecer este ambiente de prosperidade”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Entre outros projetos (aeroviários) em andamento no Pantanal está o estudo para implantação do novo aeródromo da Nhecolândia, que já tem o projeto finalizado pela Seilog e está em fase de licenciamento ambiental, seguindo depois para licitação.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS
*com informações da Seilog
Foto de capa: Bruno Rezende/Secom-MS

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