Governo do Estado detalha operação de pronta resposta ao acidente em Praia Grande

Foto: Leo Munhoz /SECOM

Uma força-tarefa envolvendo as principais frentes da segurança pública de Santa Catarina foi mobilizada ao longo deste sábado, 21, para detalhar a pronta e integrada resposta ao trágico acidente com um balão que resultou na morte de oito pessoas em Praia Grande, no Sul do estado. Autoridades do governo estadual apresentaram, em atendimento à imprensa na Secretaria de Estado da Segurança Pública, os primeiros resultados da investigação e o suporte prestado às vítimas e aos familiares.

Participaram o governador em exercício, Francisco de Oliveira Neto, o secretário da Segurança Pública, Flávio Graff, secretário da Saúde, Diogo Demarchi Silva, o comandante-geral da Polícia Militar, Emerson Fernandes, o delegado-geral da Polícia Civil. Ulisses Gabriel, o perito-geral adjunto, Douglas Balen, e o comandante regional do Corpo de Bombeiros Militar, tenente-coronel Zevir Anibal.

Segundo os relatos iniciais, o balão apresentou um problema já no ar, após a decolagem. O piloto conseguiu realizar uma descida de emergência, chegando próximo ao solo. Neste momento, 13 ocupantes, incluindo o piloto, conseguiram saltar do cesto. No entanto, com o alívio abrupto do peso, a estrutura subiu de forma descontroladamente, levando as oito vítimas fatais que não conseguiram desembarcar a tempo.

Foto: Leo Munhoz /SECOM

A resposta do Estado foi imediata. “Primeiro momento, um momento de dor, de consternação, de solidariedade aos familiares das vítimas fatais. Desde o início, e sempre em diálogo com o governador Jorginho Melo, que já de imediato aciona também toda a equipe do Estado de Santa Catarina para a pronta resposta e atendimento a essa tragédia”, afirmou o governador em exercício, Francisco de Oliveira Neto.

Francisco Oliveira Neto anunciou também luto oficial de três dias. “Todas as forças de segurança seguem mobilizadas, agora para a investigação do que de fato aconteceu”, completou.

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Flávio Graff, destacou a sinergia entre as equipes. “Atuamos de forma integrada com o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica e Secretaria da Saúde, garantindo uma resposta rápida, eficiente e coordenada”, explicou sobre o trabalho dos vários órgãos do Estado.

Poucos minutos após o chamado, duas aeronaves e seis viaturas de suporte terrestre do Corpo de Bombeiros Militar, Samu e Polícia Militar já estavam no local prestando os primeiros socorros.

Cinco sobreviventes que necessitaram de atendimento médico foram encaminhados ao Hospital de Praia Grande. Embora leitos especializados para queimados tivessem sido preparados em unidades de referência em Joinville e Lages, a transferência não foi necessária. Apenas dois dos cinco que precisaram de atendimento tiveram queimaduras mais graves e permaneceram internados.

Foto: Leo Munhoz /SECOM

A Polícia Civil já trabalha com uma linha principal de investigação. A suspeita é que um incêndio tenha começado no próprio cesto do balão, possivelmente causado por um maçarico que não fazia parte da estrutura original da aeronave. Foi o relato de mais de um dos ouvidos ao delegados que investiga o caso.

Para auxiliar na elucidação do caso, a Polícia Científica empregou tecnologia de ponta. O perito-geral adjunto, Douglas Balen, informou que foi realizado um mapeamento 3D de toda a área do acidente com um novo equipamento, o que permitirá uma análise forense detalhada do local. E a prioridade da equipe da PolíciaCientífica, no momento, é a identificação das vítimas.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar à cena da tragédia, atuando desde as primeiras horas na segurança do perímetro e no auxílio às equipes de resgate.

O secretário Flávio Graff ressaltou ainda a colaboração com órgãos federais. “Estamos em contato direto com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio do Seripa (Serviços Regionais de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que apura as causas do acidente em conjunto com a nossa Polícia Civil e com as perícias da nossa Polícia Científica”, disse.

As autoridades reforçaram que todo o apoio necessário será prestado às famílias das vítimas neste momento de profunda dor.