Exposição “Vitrine – Autopaper Expo” poderá ser conferida no Pátio Cianê Shopping a partir desta terça-feira (16)

A exposição “Vitrine – Autopaper Expo”, com esculturas tridimensionais em papel, do artista Renato Venesson, poderá ser conferida, a partir desta terça-feira (16), no Pátio Cianê Shopping. A mostra gratuita estará em cartaz no Bloco B do empreendimento, no Piso 1, até o dia 31 de janeiro.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio do shopping, a exposição tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas.

Após ganhar visibilidade com a primeira edição da exposição de carrinhos confeccionados em papercraft “Expo Nostálgico Papercar”, Renato amplia o projeto com novos modelos e técnicas refinadas em uma coleção ainda mais detalhada.

Renato Venesson tem 36 anos e confecciona em papercraft desde 2017. As esculturas são carrinhos, aviões, alguns modelos de temas de jogos e de filmes, além de desenhos no estilo anime.

“Vitrine – Autopaper Expo” poderá ser conferida de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.