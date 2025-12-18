Boa Vista e Roraima Notícias

Caer recebe Selo de Responsabilidade Judiciária no Pagamento de Precatórios

Na mesma cerimônia em que o Governo do Estado recebeu do TJRR (Tribunal de Justiça de Roraima) o Selo de Responsabilidade Judiciária no Pagamento de Precatórios, a Caer (Companhia de Águas e Esgotos de Roraima) também foi reconhecida pela regularidade no cumprimento de suas obrigações judiciais.

A cerimônia ocorreu na manhã desta segunda-feira, 15, na sala de sessões do TJRR, e foi conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, desembargador Almiro Padilha. O evento contou com a presença do governador Antonio Denarium, que recebeu o selo em nome do Estado, além de autoridades dos poderes Executivo e Judiciário.

A Caer recebeu o selo concedido pelo TJRR em reconhecimento à pontualidade e à organização no pagamento de precatórios, reforçando o compromisso da administração pública estadual com a responsabilidade fiscal e o respeito às decisões judiciais.

Representada pelo presidente James Serrador, a Caer integra o grupo de entidades da administração pública indireta estadual agraciadas com o selo. Também receberam o reconhecimento o Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito) e o Iper (Instituto de Previdência do Estado de Roraima).

Para o presidente da Caer, o selo reflete um trabalho contínuo de reorganização administrativa e financeira desenvolvido nos últimos anos.

“É motivo de muito orgulho para todos nós que fazemos a Caer receber esse selo de responsabilidade judiciária. Desde que assumimos, temos trabalhado para garantir a sustentabilidade da empresa, melhorar os serviços prestados à população e honrar os compromissos financeiros. Conseguimos regularizar dívidas históricas e manter as obrigações em dia. Essa certificação do TJRR reconhece esse esforço coletivo”, destacou James Serrador.

Sobre o selo

Instituído em 2017, o Selo de Responsabilidade Judiciária no Pagamento de Precatórios é concedido a entes públicos que demonstram compromisso com a responsabilidade fiscal, a transparência e o cumprimento organizado dos débitos judiciais, fortalecendo a segurança jurídica e a confiança institucional.

