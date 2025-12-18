Com presença do comandante-geral do CBMSC, 1º BBM realiza formatura de guarda-vidas civis voluntários e entrega de viaturas e equipamentos em Florianópolis

Fotos: Divulgação/CBMSC

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) realizou, na manhã desta segunda-feira, 15, no Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), no Centro de Florianópolis, a solenidade de formatura de 55 novos Guarda-Vidas Civis Voluntários (GVCV), além da entrega de viaturas e equipamentos operacionais ao 1º Batalhão de Bombeiros Militar (1º BBM). O evento contou com a presença do comandante-geral do CBMSC, Coronel Fabiano de Souza, autoridades civis e militares, parceiros institucionais e familiares dos formandos.

Os novos guarda-vidas civis voluntários atuarão durante a Operação Estação Verão, período em que há aumento expressivo no fluxo de banhistas nas praias da capital. A formação tem papel estratégico na ampliação da capacidade de resposta da corporação, fortalecendo as ações de prevenção, salvamento aquático e proteção da vida.

Durante a solenidade, foram entregues equipamentos operacionais ao 1º BBM, viabilizados por meio do apoio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Por intermédio de edital da 5ª Vara Criminal da Capital, foram destinados R$ 201.165,80 para a aquisição de materiais que qualificam o atendimento às ocorrências. Entre os itens recebidos estão um compressor torácico automático com capnografia, 27 conjuntos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) multimissão, uma câmera termográfica, um GPS marítimo, carta náutica e um sonar com GPS. Os equipamentos serão empregados em atendimentos pré-hospitalares, salvamento aquático, resgate veicular, combate a incêndios, entre outras ocorrências, garantindo maior segurança às guarnições e melhor qualidade no serviço prestado à população.

A cerimônia também marcou a entrega de uma viatura Auto Resgate 237, modelo Dodge RAM 4×4, além de equipamentos adquiridos por meio de convênio com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, no valor total de R$ 910.491,96. O veículo, avaliado em R$ 552.825,00, será destinado ao Grupamento de Busca e Salvamento e será empregado em ocorrências especializadas, como busca e resgate, mergulho, salvamento aquático, salvamento em altura e atendimentos em locais de difícil acesso, ampliando a mobilidade e a capacidade operacional da corporação. Ainda com recursos do convênio, foram entregues três drones, dez computadores e diversos equipamentos operacionais, como sopradores costais para incêndio florestal, lanternas táticas e de cena, parafusadeiras, almofadas pneumáticas e 200 botas.