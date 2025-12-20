ENTRETENIMENTO

Bolsa supera os 162 mil pontos com dados de desaceleração da economia

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Bolsa supera os 162 mil pontos com dados de desaceleração da economia

Por MRNews

Na última semana completa de funcionamento em 2025, o mercado financeiro teve um dia dividido. A bolsa teve forte alta após dados de desaceleração econômica. O dólar subiu, pressionado pelas remessas de empresas ao exterior, típicas do fim do ano.

O índice Ibovespa, da B3, encerrou a segunda-feira (19) aos 162.482 pontos, com alta de 1,07%. Em alta durante toda a sessão, o indicador recuperou metade das perdas desde o início do mês.

A bolsa brasileira bateu recorde no último dia 4, quando chegou aos 164.485 pontos, mas caiu 4,31% no dia seguinte, após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciar a pré-candidatura à Presidência da República em 2026.

Deputada estadual do RJ se torna ré por envolvimento com milícia

Toffoli autoriza diligências da PF em investigação sobre Banco Master

O mercado de câmbio teve um dia mais pessimista. O dólar comercial fechou a segunda vendido a R$ 5,423, com alta de R$ 0,012 (+0,23%). A cotação caiu durante a manhã, chegando a R$ 5,38 por volta das 10h, mas inverteu o movimento e fechou próxima da máxima do dia.

A moeda estadunidense sobe 1,63% em dezembro. Em 2025, no entanto, recua 12,25%.

Em relação à bolsa, o principal fator que impulsionou as ações foi a divulgação, pelo Banco Central, de que a economia brasileira contraiu-se 0,2% em outubro, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).

A desaceleração da economia estimula a bolsa porque aumenta as chances de o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir os juros na reunião de janeiro, em vez de março. Juros menores incentivam a migração de investimentos em renda fixa para o mercado de ações.

STF tem placar de 3 votos a 0 contra marco temporal

Bolsonaro passará por perícia médica na próxima quarta-feira

Em relação ao dólar, a alta foi provocada por fatores internos e externos. No Brasil, o envio de remessas de lucros de filiais de empresas estrangeiras para o exterior pressiona a cotação. Além disso, a queda do petróleo no mercado internacional prejudicou moedas de países emergentes.

*Com informações da Reuters

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

mãe critica lentidão da Justiça

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A próxima terça-feira (dia 10) será mais um dia de emoções especiais para a estudante de direito pernambucana Mirtes Renata Santana, de 38 anos. A ex-empregada doméstica, mãe do menino Miguel, que morreu há cinco anos,da queda de um prédio no Recife (PE) vai apresentar o trabalho de conclusão de curso sobre escravidão […]
ENTRETENIMENTO

Viola descobre gravidez e sofre tragédia em Mania de Você

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Viola descobre gravidez e sofre tragédia em Mania de Você A novela Mania de Você promete mais uma reviravolta impactante com o destino de Viola (Gabz). Após o retorno de Molina (Murilo Benício), a jovem chef enfrenta um turbilhão de emoções ao descobrir que está grávida de Rudá (Nicolas Prattes). No entanto, a […]
ENTRETENIMENTO

COB abre votação popular para escolha do Atleta da Galera

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) abriu a votação popular para a escolha da categoria Atleta da Galera da 14ª edição do Prêmio Brasil Paralímpico. O vencedor será anunciado na próxima terça-feira (9), em cerimônia que será realizada a partir das 20h (horário de Brasília) no Tokio Marine Hall, na capital paulista. As concorrentes […]