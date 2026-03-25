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Vacina contra bronquiolite está disponível em todas as UBS’s de Boa Vista

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Foto: divulgação/SEMUC

A prefeitura passa a ofertar, a partir desta segunda-feira, 15, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, a vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR). O público-alvo são gestantes a partir da 28ª semana, com o objetivo de reduzir os casos de bronquiolite em recém-nascidos.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o VSR é responsável por cerca 40% dos casos de pneumonia. Também, 75% dos casos de bronquiolite em crianças menores de dois anos. O MS incorporou o imunizante recentemente no calendário vacinal .

“Tomando a vacina, a grávida vai gerar anticorpos e passar para o feto. E após nascer, o bebê ainda tem a proteção nos 6 primeiros meses. Então as gestantes a partir da 28ª semana já podem procurar a unidade de saúde mais próxima para se vacinar”, explicou o diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Romildo Azevedo.

Proteção para mamãe e bebê

A vacina contra o VSR é mais um dos imunizantes do calendário das gestantes. Entre os recomendados estão: a Influenza (gripe), que pode ser tomada em qualquer idade gestacional; a dTpa (Tríplice Bacteriana Acelular), a partir da 20ª semana, que protege contra difteria, tétano e coqueluche; e agora a vacina contra a bronquiolite, indicada a partir da 28ª semana.

Stephany Tais está na segunda gestação e aproveitou a novidade para atualizar o cartão de vacina. “Me cuidei na primeira gravidez e agora não é diferente, é um cuidado comigo e, principalmente, com meu bebê. Eu faço tudo pela UBS perto da minha casa, sem problema nenhum”, contou.

Fonte: Da Redação

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