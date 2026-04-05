Prefeitura de Boa Vista mantém serviços essenciais nos feriados de fim de ano

Durante as festas de fim de ano, celebração de Natal e Ano Novo, o funcionamento de serviços municiais sofrem alteração em Boa Vista. No entanto, para garantir o bem-estar da população, os serviços essenciais serão mantidos, como atendimento de urgência e emergência do Hospital da Criança Santo Antônio e segurança pública, que seguirão normalmente.
Confira como funciona o transporte público
Quinta-feira, 25/12 – feriado de Natal
- Ônibus: 6h às 0h – 70% da frota
- Táxi-Lotação: 6h às 20h – 100% da frota
- Táxi Convencional: Livre
Sexta-feira, 26/12 – ponto facultativo
- Ônibus: 6h às 0h – 70% da frota
- Táxi-Lotação: 6h às 20h – 100% da frota
- Táxi Convencional: Livre
Sábado e domingo, 27 e 28/12 – fim de semana
- Ônibus: 6h às 0h – 70% da frota
- Táxi-Lotação: 6h às 20h – 100% da frota
- Táxi Convencional: Livre
Devido ao período de férias escolares de fim de ano, a frota operacional do sistema de transporte coletivo passa por redução temporária, considerando a diminuição da demanda de usuários. A medida é pontual e provisória, sem prejuízo ao atendimento essencial à população.
Confira como funciona a coleta de lixo domiciliar
Quarta-feira, 24 – véspera de Natal
- Diurno – Coleta de 5h 40 às 14h
- Noturno – Coleta de 16h às 22h
Quinta-feira, 25/12 – feriado de Natal
Obs: Serviço retorna normalmente do dia 26/12 nos locais e horários estabelecidos pelo cronograma de coleta domiciliar.
31 de dezembro – véspera de Ano Novo
- Diurno – Coleta de 5h 40 às 14h
- Noturno – Coleta de 16h às 22h
1º de janeiro de 2026
Obs: Serviço retorna normalmente do dia 2/01/2026 nos locais e horários estabelecidos pelo cronograma de coleta domiciliar.
- O Aterro Sanitário estará fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026, não havendo recebimento de resíduos nessas datas. A medida garante o descanso das equipes que atuam diariamente na limpeza da cidade.
Confira como funciona os mercados municipais
Ferreira Lima (Ataíde Teive – Asa Branca)
- Fechado no dia 25 de dezembro
- Funciona normalmente nos demais dias
Sabá Floresta (São Vicente)
- Fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026
- Funciona normalmente nos demais dias
Buritis
- Fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026
- Nos demais dias funciona das 6h às 18h
- Domingo das 6h às 13h
São Francisco
- Fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026
- Nos demais dias funciona das 6h às 18h
- Domingo das 6h às 15h
Romeu Caldas
- Funciona nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026, das 6h às 13h
- Nos demais dias funciona das 6h às 18h
Central 156
- Serviço suspenso nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026
- Retorna normalmente nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2026
Saúde Municipal
Unidades Básicas de Saúde
Quarta-feira, 24/12 – véspera de Natal
- Atendimento das 7h às 12h
Quinta-feira, 25/12 – feriado de Natal
Sexta-feira, 26/12 – ponto facultativo
31 de dezembro – véspera de Ano Novo
- Atendimento das 7h às 12h
1º de janeiro de 2026 – feriado de Ano Novo
2 de janeiro de 2026 – ponto facultativo
Obs. Unidades de urgência e emergência, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA), seguem funcionando normalmente, de forma ininterrupta, durante todo o período. Do mesmo modo, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) voltam ao funcionamento normal no dia 29 de dezembro e 5 de janeiro de 2026 respectivamente.
Mirante Edileusa Lóz
- Serviço suspenso nos dias: 24, 25 e 31 de dezembro, e 1º de janeiro de 2026
- Nos demais dias, o agendamento do Mirante segue normalmente pelo site (www.shopingressos.com.br)
Selvinha Amazônica
- Fechada nos dias: 24, 25 e 31 de dezembro, e 1º de janeiro de 2026
- Funciona de quarta a domingo, com horários das 15h às 21h na área seca e das 16h às 21h na área molhada.
Fonte: Da Redação