Prefeitura de Boa Vista mantém serviços essenciais nos feriados de fim de ano



Foto: Divulgação Semuc



Durante as festas de fim de ano, celebração de Natal e Ano Novo, o funcionamento de serviços municiais sofrem alteração em Boa Vista. No entanto, para garantir o bem-estar da população, os serviços essenciais serão mantidos, como atendimento de urgência e emergência do Hospital da Criança Santo Antônio e segurança pública, que seguirão normalmente.

Confira como funciona o transporte público

Quinta-feira, 25/12 – feriado de Natal

Ônibus: 6h às 0h – 70% da frota

Táxi-Lotação: 6h às 20h – 100% da frota

Táxi Convencional: Livre

Sexta-feira, 26/12 – ponto facultativo

Ônibus: 6h às 0h – 70% da frota

Táxi-Lotação: 6h às 20h – 100% da frota

Táxi Convencional: Livre

Sábado e domingo, 27 e 28/12 – fim de semana

Ônibus: 6h às 0h – 70% da frota

Táxi-Lotação: 6h às 20h – 100% da frota

Táxi Convencional: Livre

Devido ao período de férias escolares de fim de ano, a frota operacional do sistema de transporte coletivo passa por redução temporária, considerando a diminuição da demanda de usuários. A medida é pontual e provisória, sem prejuízo ao atendimento essencial à população.

Confira como funciona a coleta de lixo domiciliar

Quarta-feira, 24 – véspera de Natal

Diurno – Coleta de 5h 40 às 14h

Noturno – Coleta de 16h às 22h

Quinta-feira, 25/12 – feriado de Natal

Obs: Serviço retorna normalmente do dia 26/12 nos locais e horários estabelecidos pelo cronograma de coleta domiciliar.

31 de dezembro – véspera de Ano Novo

Diurno – Coleta de 5h 40 às 14h

Noturno – Coleta de 16h às 22h

1º de janeiro de 2026

Obs: Serviço retorna normalmente do dia 2/01/2026 nos locais e horários estabelecidos pelo cronograma de coleta domiciliar.

O Aterro Sanitário estará fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026, não havendo recebimento de resíduos nessas datas. A medida garante o descanso das equipes que atuam diariamente na limpeza da cidade.

Confira como funciona os mercados municipais

Ferreira Lima (Ataíde Teive – Asa Branca)

Fechado no dia 25 de dezembro

Funciona normalmente nos demais dias

Sabá Floresta (São Vicente)

Fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026

Funciona normalmente nos demais dias

Buritis

Fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026

Nos demais dias funciona das 6h às 18h

Domingo das 6h às 13h

São Francisco

Fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026

Nos demais dias funciona das 6h às 18h

Domingo das 6h às 15h

Romeu Caldas

Funciona nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026, das 6h às 13h

Nos demais dias funciona das 6h às 18h

Central 156

Serviço suspenso nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026

Retorna normalmente nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2026

Saúde Municipal

Unidades Básicas de Saúde

Quarta-feira, 24/12 – véspera de Natal

Atendimento das 7h às 12h

Quinta-feira, 25/12 – feriado de Natal

Sexta-feira, 26/12 – ponto facultativo

31 de dezembro – véspera de Ano Novo

Atendimento das 7h às 12h

1º de janeiro de 2026 – feriado de Ano Novo

2 de janeiro de 2026 – ponto facultativo

Obs. Unidades de urgência e emergência, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA), seguem funcionando normalmente, de forma ininterrupta, durante todo o período. Do mesmo modo, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) voltam ao funcionamento normal no dia 29 de dezembro e 5 de janeiro de 2026 respectivamente.

Mirante Edileusa Lóz

Serviço suspenso nos dias: 24, 25 e 31 de dezembro, e 1º de janeiro de 2026

Nos demais dias, o agendamento do Mirante segue normalmente pelo site (www.shopingressos.com.br)

Selvinha Amazônica

Fechada nos dias: 24, 25 e 31 de dezembro, e 1º de janeiro de 2026

Funciona de quarta a domingo, com horários das 15h às 21h na área seca e das 16h às 21h na área molhada.

Fonte: Da Redação

