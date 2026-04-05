NOTÍCIAS

Prefeitura de Boa Vista mantém serviços essenciais nos feriados de fim de ano

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Prefeitura de Boa Vista mantém serviços essenciais nos feriados de fim de ano


Foto: Divulgação Semuc

Durante as festas de fim de ano, celebração de Natal e Ano Novo, o funcionamento de serviços municiais sofrem alteração em Boa Vista. No entanto, para garantir o bem-estar da população, os serviços essenciais serão mantidos, como atendimento de urgência e emergência do Hospital da Criança Santo Antônio e segurança pública, que seguirão normalmente.

Confira como funciona o transporte público

Quinta-feira, 25/12 – feriado de Natal

  • Ônibus: 6h às 0h – 70% da frota
  • Táxi-Lotação: 6h às 20h – 100% da frota
  • Táxi Convencional: Livre

Sexta-feira, 26/12 – ponto facultativo

  • Ônibus: 6h às 0h – 70% da frota
  • Táxi-Lotação: 6h às 20h – 100% da frota
  • Táxi Convencional: Livre

Sábado e domingo, 27 e 28/12 – fim de semana

  • Ônibus: 6h às 0h – 70% da frota
  • Táxi-Lotação: 6h às 20h – 100% da frota
  • Táxi Convencional: Livre

Devido ao período de férias escolares de fim de ano, a frota operacional do sistema de transporte coletivo passa por redução temporária, considerando a diminuição da demanda de usuários. A medida é pontual e provisória, sem prejuízo ao atendimento essencial à população.

Confira como funciona a coleta de lixo domiciliar

Quarta-feira, 24 – véspera de Natal

  • Diurno – Coleta de 5h 40 às 14h
  • Noturno – Coleta de 16h às 22h

Quinta-feira, 25/12 – feriado de Natal

Obs: Serviço retorna normalmente do dia 26/12 nos locais e horários estabelecidos pelo cronograma de coleta domiciliar.

31 de dezembro – véspera de Ano Novo

  • Diurno – Coleta de 5h 40 às 14h
  • Noturno – Coleta de 16h às 22h

1º de janeiro de 2026

Obs: Serviço retorna normalmente do dia 2/01/2026 nos locais e horários estabelecidos pelo cronograma de coleta domiciliar.

  • O Aterro Sanitário estará fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026, não havendo recebimento de resíduos nessas datas. A medida garante o descanso das equipes que atuam diariamente na limpeza da cidade.

Confira como funciona os mercados municipais

Ferreira Lima (Ataíde Teive – Asa Branca)

  • Fechado no dia 25 de dezembro
  • Funciona normalmente nos demais dias

Sabá Floresta (São Vicente)

  • Fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026
  • Funciona normalmente nos demais dias

Buritis

  • Fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026
  • Nos demais dias funciona das 6h às 18h
  • Domingo das 6h às 13h

São Francisco

  • Fechado nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026
  • Nos demais dias funciona das 6h às 18h
  • Domingo das 6h às 15h

Romeu Caldas

  • Funciona nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026, das 6h às 13h
  • Nos demais dias funciona das 6h às 18h

Central 156

  • Serviço suspenso nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro de 2026
  • Retorna normalmente nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2026

Saúde Municipal

Unidades Básicas de Saúde

Quarta-feira, 24/12 – véspera de Natal

  • Atendimento das 7h às 12h

Quinta-feira, 25/12 – feriado de Natal

Sexta-feira, 26/12 – ponto facultativo

31 de dezembro – véspera de Ano Novo

  • Atendimento das 7h às 12h

1º de janeiro de 2026 – feriado de Ano Novo

2 de janeiro de 2026 – ponto facultativo

Obs. Unidades de urgência e emergência, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA), seguem funcionando normalmente, de forma ininterrupta, durante todo o período. Do mesmo modo, Unidades Básicas de Saúde (UBSs) voltam ao funcionamento normal no dia 29 de dezembro e 5 de janeiro de 2026 respectivamente.

Mirante Edileusa Lóz

  • Serviço suspenso nos dias: 24, 25 e 31 de dezembro, e 1º de janeiro de 2026
  • Nos demais dias, o agendamento do Mirante segue normalmente pelo site (www.shopingressos.com.br)

Selvinha Amazônica

  • Fechada nos dias: 24, 25 e 31 de dezembro, e 1º de janeiro de 2026
  • Funciona de quarta a domingo, com horários das 15h às 21h na área seca e das 16h às 21h na área molhada.

Fonte: Da Redação

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Guardas municipais prendem homem com drogas na orla de Copacabana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on Author boavistaagora.com.br

O homem foi preso com maconha, cocaína, balas sintéticas, dólares e um celular. Foto: Divulgação GM Guardas municipais do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prenderam, na noite de quinta-feira (26/12), um homem de 21 anos, flagrado com 23 papelotes de maconha, sete papelotes de cocaína e quatro balas sintéticas, além de 400 reais e 20 […]
NOTÍCIAS

Procon de MS participa de ação da Justiça Federal em Campo Grande – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Procon Mato Grosso do Sul participa, nessa semana, de ação da Justiça Federal no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande. Serviços de orientação, registro de denúncias e reclamações estarão disponíveis no local, de 25 a 27 de março, das 8h às 16h. Durante a ação ‘Pop Rua Jud Pantantal’, a instituição vinculada à Sead […]
NOTÍCIAS

Nova Iguaçu ultrapassa 100 adoções de animais em 2025

Posted on Author boavistaagora.com.br

Nova Iguaçu ultrapassa 100 adoções de animais em 2025 14 de setembro de 2025 A Prefeitura de Nova Iguaçu ultrapassou, neste domingo (14), a marca de 100 animais adotados somente em 2025 por meio da campanha de adoção responsável promovida pela Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais. A nova edição, realizada no segundo […]