NOTÍCIAS

Imasul recebe onze caminhonetes e dois tratores para reforçar fiscalização e equipar unidades de conservação

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Imasul recebe onze caminhonetes e dois tratores para reforçar fiscalização e equipar unidades de conservação

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) recebeu reforço de onze caminhonetes e dois tratores com roçadeira na manhã dessa segunda-feira (15). O secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, e o diretor presidente do Imasul, André Borges, participaram do ato de entrega e falaram sobre a importância do repasse para melhorar os serviços prestados pelo órgão.

Os veículos e maquinários representam um esforço de aprimoramento e aperfeiçoamento do órgão. “Vai ser feita a distribuição. Temos sete escritórios do Imasul no interior, temos o escritório de Aquidauana que atende o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, portanto vai ser alocado veículo para lá, os tratores vão para as unidades de conservação, esses equipamentos vão melhorar muito o atendimento do instituto”, afirmou Borges.

Nove caminhonetes, sendo cinco da marca Toyota, modelo Hillux, e quatro da marca Mitsubishi de modelo Triton, assim como dois tratores Massey Fergunson modelo MF4408 4×4 foram adquiridas pela empresa Arauco Brasil, como parte do Programa de Compensação Ambiental relativo à indústria de celulose que está sendo construída no município de Inocência. O valor dos veículos e maquinários aproxima-se de R$ 3,5 milhões. 

Para o secretário Jaime Verruck, a parceria da empresa com o Governo do Estado é fundamental. “Mostra todo comprometimento da Arauco em relação à sociedade sul-mato-grossense. São veículos de alta qualidade, adaptados às nossas necessidades para operar no Pantanal e outras áreas remotas, o que habilita muito as nossas equipes para fazerem uma fiscalização mais efetiva”, pontuou.

André Borges lembrou que o Programa de Compensação Ambiental da Arauco prevê outras entregas de igual relevância. Ele citou a recente inauguração do Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) em Três Lagoas, que tem recursos da Arauco e de outras empresas da região, e outra obra muito aguardada é a sede do Parque Estadual do Pantanal de Rio Negro, que será custeado pelo Programa de Compensação.

Outras duas caminhonetes Mitsubishi Triton entregues ao Imasul nessa segunda-feira (15), dessa vez pela Semadesc, foram adquiridas com recursos do Prodesenvolve (Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico), que são contrapartidas das empresas que recebem incentivos fiscais do Estado, com investimento de R$ 502 mil.

João Prestes, Comunicação Semadesc
Fotos: Mairinco de Pauda/Semadesc

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Estrada Boa: obra na cabeceira da ponte da SC-135 em Rio das Antas chega a 65% de conclusão

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Marllon Legnaghi/ GOVSC O Governo do Estado avança em mais uma obra do programa Estrada Boa, no Meio-Oeste catarinense. Chegou a 65% de conclusão a obra na cabeceira da ponte da SC-135, em Rio das Antas. A estrutura foi construída em 2015 e abandonada inacabada, sem a população poder usar. Por determinação do governador […]
NOTÍCIAS

Governo de SP inaugura estruturas náuticas de uso público para alavancar turismo

Posted on Author boavistaagora.com.br

Equipamentos foram instalados em três municípios do noroeste paulista: Pereira Barreto, Rubineia e Três Fronteiras Estruturas náuticas de uso público foram instaladas em Pereira Barreto, Rubineia e Três Fronteiras O Governo de São Paulo e a Secretaria de Turismo e Viagens inauguram as primeiras estruturas náuticas […]
NOTÍCIAS

Prefeitura de Nova Iguaçu promove exposição fotográfica de pessoas em situação de rua

Posted on Author boavistaagora.com.br

Prefeitura de Nova Iguaçu promove exposição fotográfica de pessoas em situação de rua 19 de agosto de 2025 A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), lançou o projeto “Eu Sou”, um conjunto de ações que tem como objetivo dar visibilidade e voz às pessoas em situação de rua, […]