Imasul recebe onze caminhonetes e dois tratores para reforçar fiscalização e equipar unidades de conservação

O Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) recebeu reforço de onze caminhonetes e dois tratores com roçadeira na manhã dessa segunda-feira (15). O secretário da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, e o diretor presidente do Imasul, André Borges, participaram do ato de entrega e falaram sobre a importância do repasse para melhorar os serviços prestados pelo órgão.

Os veículos e maquinários representam um esforço de aprimoramento e aperfeiçoamento do órgão. “Vai ser feita a distribuição. Temos sete escritórios do Imasul no interior, temos o escritório de Aquidauana que atende o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, portanto vai ser alocado veículo para lá, os tratores vão para as unidades de conservação, esses equipamentos vão melhorar muito o atendimento do instituto”, afirmou Borges.

Nove caminhonetes, sendo cinco da marca Toyota, modelo Hillux, e quatro da marca Mitsubishi de modelo Triton, assim como dois tratores Massey Fergunson modelo MF4408 4×4 foram adquiridas pela empresa Arauco Brasil, como parte do Programa de Compensação Ambiental relativo à indústria de celulose que está sendo construída no município de Inocência. O valor dos veículos e maquinários aproxima-se de R$ 3,5 milhões.

Para o secretário Jaime Verruck, a parceria da empresa com o Governo do Estado é fundamental. “Mostra todo comprometimento da Arauco em relação à sociedade sul-mato-grossense. São veículos de alta qualidade, adaptados às nossas necessidades para operar no Pantanal e outras áreas remotas, o que habilita muito as nossas equipes para fazerem uma fiscalização mais efetiva”, pontuou.

André Borges lembrou que o Programa de Compensação Ambiental da Arauco prevê outras entregas de igual relevância. Ele citou a recente inauguração do Cetas (Centro de Triagem de Animais Silvestres) em Três Lagoas, que tem recursos da Arauco e de outras empresas da região, e outra obra muito aguardada é a sede do Parque Estadual do Pantanal de Rio Negro, que será custeado pelo Programa de Compensação.

Outras duas caminhonetes Mitsubishi Triton entregues ao Imasul nessa segunda-feira (15), dessa vez pela Semadesc, foram adquiridas com recursos do Prodesenvolve (Fundo Estadual Pró-Desenvolvimento Econômico), que são contrapartidas das empresas que recebem incentivos fiscais do Estado, com investimento de R$ 502 mil.

João Prestes, Comunicação Semadesc

Fotos: Mairinco de Pauda/Semadesc