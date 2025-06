Agência Minas Gerais | Cemig alerta sobre cuidados com a rede elétrica durante as festas juninas

Com a chegada de junho, os mineiros já começam a comemorar as tradicionais festas juninas, um dos eventos mais queridos do Brasil. Para que a alegria não seja interrompida por ocorrências na rede elétrica, a Cemig reforça a necessidade de atenção na instalação de enfeites e outros elementos típicos dessas comemorações.

Nesta época do ano, as ruas costumam ficar bem decoradas, com as instalações sendo feitas em residências, escolas e espaços públicos, como praças. No entanto, é fundamental garantir que os adereços sejam fixados de maneira segura. Segundo Alessandro Gonçalves, engenheiro de Segurança do Trabalho da Cemig, os enfeites e ornamentos precisam ser instalados longe das redes de energia.

Segundo o especialista da Cemig, as ornamentações jamais devem ser afixadas nos postes e braços de iluminação pública, assim como não se deve ser feito uso de arames metálicos, visto que colocam em risco os instaladores e dificultam o acesso dos eletricistas para a manutenção do sistema elétrico.

“Além do risco de choque elétrico, existe o risco de queda durante a afixação dos enfeites, que pode ser fatal. Portanto, para aqueles que pretendem enfeitar suas ruas, é preciso ter ciência de que é proibido afixar qualquer objeto em postes ou quaisquer estruturas da Cemig”, orienta Alessandro.

Além disso, “para instalar qualquer ornamento, é preciso observar a distância mínima de 1,5 metro da rede elétrica, para que não seja projetado contra a fiação em caso de ventania”, completa o engenheiro de segurança da Cemig..

Precauções com enfeites e fogueiras

As bandeirinhas devem ser sustentadas por barbante ou linha de pesca, nunca por arames ou fios metálicos, que aumentam o risco de acidentes. Outro elemento típico das festividades são as fogueiras, comuns em regiões mais frias para aquecer os participantes. No entanto, Alessandro alerta que elas devem ser montadas longe da rede elétrica e da vegetação, especialmente por se estar em período de seca, quando há maior risco de incêndios.

“Os fogos de artifício, por sua vez, devem ser soltos em locais abertos e sempre sob a supervisão de um adulto. Quanto aos balões, apesar de não ser uma grande tradição em Minas Gerais, podem causar apagões e incêndios, além de representarem perigo para edificações e áreas naturais”, explica o engenheiro da Cemig.

Uso seguro da energia elétrica

Eventos realizados em espaços públicos precisam de energia para a iluminação e funcionamento de barracas. Por isso, os organizadores devem solicitar uma ligação provisória junto à Cemig com antecedência.

Alessandro Gonçalves ainda destaca que é proibido realizar ligações clandestinas, conhecidas como “gatos”, que além de serem ilegais, podem provocar acidentes graves. Também não é recomendável conectar à rede elétrica de um imóvel já ligado à Cemig, pois isso pode sobrecarregar o sistema e causar incêndios.

Além disso, barracas devem ter instalações elétricas protegidas por disjuntores e realizadas por profissionais capacitados. Caso o disjuntor desarme, pode indicar defeito no próprio equipamento, na instalação elétrica ou excesso de carga na rede.

Em casos de acidente envolvendo a rede elétrica, a empresa orienta que a população ligue imediatamente para o número 116, que funciona 24 horas por dia.