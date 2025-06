Em Campo Grande, preço médio dos combustíveis registra queda no mês de junho – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Levantamento do Procon Mato Grosso do Sul indicou redução nos preços médios dos combustíveis comercializados em Campo Grande no mês de junho. Ao todo, 22 postos integram a pesquisa, realizada entre os dias 23 e 25, em todas as regiões administrativas da Capital.

O preço médio do litro da gasolina comum, para pagamentos em dinheiro ou débito, recuou 1,36%, passando de R$ 5,90 em maio para R$ 5,82 em junho. No crédito, o preço médio ficou em R$ 5,98. A gasolina aditivada seguiu tendência semelhante, com queda de 0,65% no dinheiro ou débito (R$ 6,08) e 1,12% no crédito (R$ 6,16).

Uma das maiores reduções proporcionais no período ocorreu no litro do etanol aditivado: 4,74% nos pagamentos em dinheiro ou débito, e 4,35% no crédito. Com isso, o preço médio em junho ficou em R$ 3,82 e R$ 3,96, respectivamente. Já no etanol comum, o maior recuo foi registrado no pagamento em dinheiro ou débito, com queda de 2,29% e valor médio de R$ 3,84.

O GNV também apresentou leve queda, com redução de 0,86%, fechando o mês com preço médio de R$ 4,60, em todas as modalidades de pagamento.

No caso do diesel S500 comum, as bombas registraram preços médios de R$ 5,85 e R$ 5,94, nas principais formas de pagamento. O diesel S10 comum variou entre R$ 5,96 e R$ 6,04, enquanto, em sua versão aditivada, os preços médios foram de R$ 5,97 e R$ 6,07.

Orientações

O Procon Mato Grosso do Sul recomenda que os consumidores aproveitem apenas promoções em postos que estejam em seu trajeto habitual. Desvios fora da rota, em busca de descontos, podem gerar gastos adicionais com combustível e anular a vantagem econômica.

Fique atento a preços muito abaixo da média, pois podem indicar irregularidades. Verifique se o posto exibe o selo da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o que garante que o local é autorizado e fiscalizado.

Evite circular com o veículo na reserva, pois isso pode comprometer o sistema de alimentação de combustível. Prefira abastecer no início da manhã ou à noite, quando as temperaturas são mais baixas e há menor evaporação do combustível.

Também é importante não completar o tanque até a boca, já que isso pode danificar o cânister — peça responsável por controlar a emissão de vapores.

O levantamento de preços completo, com comparativo mensal, está disponível no site do Procon/MS.

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS

Foto: Kleber Clajus/Procon/Arquivo