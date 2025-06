Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina emite alerta vermelho para o frio intenso no estado

Risco alto a muito alto para desconforto térmico, hipotermia e formação de geada ampla entre segunda, 23, e quarta-feira, 25

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu Alerta Vermelho para frio intenso em todo o estado. Após a passagem de uma frente fria, prevista entre a tarde de domingo, 22, e a segunda-feira, 23, uma intensa massa de ar seco e frio, de origem polar, avança sobre o Sul do Brasil, provocando uma acentuada queda nas temperaturas e favorecendo a sensação de frio intenso a partir da tarde de segunda e, principalmente, nas madrugadas de terça, 24, e quarta-feira, 25.

As temperaturas mínimas devem atingir valores negativos no Grande Oeste, Planaltos e Alto Vale do Itajaí, com registros que podem chegar a -5°C nas áreas mais altas. No Litoral e no Médio e Baixo Vale do Itajaí, as mínimas variam entre 4°C e 10°C. O cenário é de risco alto a muito alto para desconforto térmico, hipotermia, agravamento de doenças cardiorrespiratórias e até congelamento de pistas nas áreas mais suscetíveis.

Além do frio intenso, existe uma pequena chance de precipitação invernal, como neve e chuva congelada, especialmente entre a noite de segunda, 23, e a manhã de terça-feira, 24, em áreas de maior altitude. Isso ocorre devido à combinação entre a umidade da frente fria e a entrada da intensa massa de ar polar.

Outro fator que exige atenção é a formação de geada intensa e ampla nas madrugadas de terça, 24, e quarta-feira, 25, que pode impactar setores como agricultura, transporte e saúde.

O frio também vem acompanhado de vento forte no Litoral. A atuação de um ciclone extratropical em alto mar intensifica os ventos de direção sul entre segunda, 23, e terça-feira, 24, provocando agitação marítima, com ondas de 2,5 a 3 metros e picos que podem chegar a 3,5 metros. O risco é moderado para atividades como pesca, navegação e esportes náuticos.

A Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina continua monitorando as condições e alerta que a população adote medidas de proteção, como o cuidado com pessoas em situação de vulnerabilidade, animais e a correta utilização de aquecedores.

Em caso de emergência, acione a Proteção e Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. Receba os alertas da Defesa Civil direto no seu celular. Envie seu CEP por SMS para 40199.