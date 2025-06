Agência Minas Gerais | Previsão do tempo para Minas Gerais nesta segunda-feira, 23 de junho

Minas Gerais deve ter tempo estável e com predomínio de sol em todas as regiões do estado nesta segunda-feira (23). Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde no Sul e no Triângulo Mineiro, além de baixa umidade relativa do ar em grande parte do estado devido à massa de ar continental quente e seco. Nas próximas 24h, a chegada do ar frio vindo do Sul do Brasil proporcionará declínio de temperatura em todo o Centro, Sul e Oeste mineiro.