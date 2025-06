Descartes irregulares continuam na área de transbordo, mesmo após mudança de horário – Prefeitura Municipal de Bonito

Na manhã desta segunda-feira (23), a área de transbordo de Bonito amanheceu com lixo acumulado no portão, resultado de descartes realizados fora do horário de funcionamento. A cena, infelizmente recorrente, causa transtornos, compromete a limpeza urbana e gera riscos ao meio ambiente e à saúde pública.

Recentemente, o município atendeu a uma solicitação da população e alterou o horário de funcionamento do local para facilitar o descarte regular de resíduos. O transbordo agora funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 17h. Ainda assim, o local continua recebendo lixo de forma indevida, especialmente fora do horário permitido.

O município destaca que a responsabilidade pela destinação correta dos resíduos é de todos e que o descarte fora dos horários ou em locais impróprios configura infração passível de penalidade. Bonito está empenhado em coibir essa prática e informa que já está em fase de aquisição de câmeras de monitoramento para serem instaladas na região do transbordo. A medida tem como objetivo identificar os infratores e aplicar as devidas multas, conforme prevê a legislação vigente. O compromisso com a limpeza e a ordem na cidade depende da colaboração da população e do cumprimento das normas por todos.

Diante da situação, o município já solicitou à Secretaria de Obras que realize a limpeza do local.