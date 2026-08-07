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Jucems registra abertura de 1.437 empresas em MS no mês de julho – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

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Jucems registra abertura de 1.437 empresas em MSz no mês de julho

Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 1.437 empresas em julho de 2026, conforme dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems). No mesmo período, foram registrados 992 encerramentos de empresas. O setor de Serviços concentrou a maior parte das novas constituições, com 1.098 empresas, o equivalente a 76,4% do total. Em seguida aparecem o Comércio, com 302 novos registros (21%), e a Indústria, com 37 empresas (2,6%).

No acumulado de janeiro a julho de 2026, a Jucems contabilizou 10.415 novas empresas no Estado. Desse total, 7.973 pertencem ao setor de Serviços, 2.151 ao Comércio e 291 à Indústria. Entre os municípios, Campo Grande liderou o número de novas empresas  abertas em julho, com 633 registros, seguida por Dourados (126), Chapadão do Sul (120), Três Lagoas (61) e Ponta Porã (37).

Juntos, os dez municípios com maior número de constituições de novas empresas responderam por 82,6% das aberturas registradas no mês.

Já as atividades econômicas com maior número de constituições em julho foram serviços combinados de escritório e apoio administrativo (54 empresas), atividade médica ambulatorial restrita a consultas (51), holdings de instituições não financeiras (37), atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios (34) e promoção de vendas (29).

Em relação aos encerramentos, Campo Grande também concentrou o maior número de registros, com 428 empresas, seguida por Dourados (100), Três Lagoas (54), Ponta Porã (27) e Corumbá (23).

Marcelo Armôa, Comunicação Semadesc

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