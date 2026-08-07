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Oficina de criação de capas de vinil é atração nas Bibliotecas Municipais de Sorocaba – Agência de Notícias

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5 de agosto de 2026

17:12

Por: Evelyn Azevedo

Crianças a partir de 6 anos podem participar da oficina de criação de capas de vinil nas Bibliotecas Municipais de Sorocaba. Na próxima quarta-feira (12), às 14h30, a atração será levada à Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”. Já na sexta-feira (14), às 14h30, a programação acontecerá na Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger”.

O objetivo da iniciativa é aproximar a população do rico acervo das Bibliotecas Municipais de Sorocaba, além de incentivar o acesso à leitura, com propostas artísticas e lúdicas.

A atividade tem o intuito de unir as artes visuais com a música, incentivando a pesquisa sobre artistas, álbuns e história, além da música e da arte. As inscrições para a Biblioteca Municipal devem ser realizadas pelo link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/capa-de-vinil-BMS/ e, para a Biblioteca Infantil no link: https://agenda-eventos.sorocaba.sp.gov.br/capa-de-vinil/.

A Biblioteca Infantil Municipal fica na Rua da Penha, 673, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3231-5723. Já a Biblioteca Municipal “Jorge Guilherme Senger” está localizada na Rua Ministro Coqueijo Costa, 180, no Alto da Boa Vista, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações pelo telefone: (15) 3228-1955.

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