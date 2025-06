São José recebe congresso técnico da 67ª edição dos Jogos Regionais

Lucas Lemes





O congresso técnico dos Jogos Regionais, que define os confrontos da primeira fase da competição, foi realizado na manhã desta segunda-feira (23) no auditório do Centro da Juventude, em São José dos Campos. Estiveram presentes no encontro, promovido pela Secretaria de Esportes do Estado, representantes dos 33 municípios inscritos do torneio.

A 67ª edição dos Jogos Regionais acontecerá no período de 3 a 13 de julho, sendo que São José dos Campos será a principal sede, recebendo 19 das 23 modalidades, Pindamonhangaba receberá duas modalidades e Ferraz de Vasconcelos outras duas. A competição reunirá os municípios do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e parte do Alto Tietê, que integram a 2ª Região Esportiva do Estado.

Uma das novidades desta edição é o Basquete 3×3, estreante na competição e que terá 5 equipes na categoria feminina e 10 representantes na masculina.

A última vez que a maior cidade do Vale do Paraíba sediou a competição foi em 1987. A abertura do evento será na Farma Conde Arena, no dia 4 de julho, sexta-feira, às 10h.

Locais de competição

As competições serão realizadas em ginásios e espaços públicos mantidos pela Prefeitura, com apoio de entidades parceiras. Algumas das praças já definidas para receber as competições são a Farma Conde Arena; complexo do Teatrão; Poliesportivos João do Pulo, Cerejeiras, Campo dos Alemães, Vila Tesouro e Altos de Santana; Centros Esportivos Casa do Jovem, Jardim Morumbi e Vale do Sol; Ginásios de Esportes Delmar Buffulin, Cidade Jardim e Tania Maria; Sesi; ADC Embraer, Clube de Campo Santa Rita/AESJ; ADC Inpe; Thermas do Vale, entre outros.

Os Jogos Regionais são classificatórios para os Jogos Abertos do Interior, programados para o segundo semestre. No ano passado, em São Sebastião, São José conquistou o título pela 11ª vez consecutiva. Meses depois, foi campeão pela sexta vez seguida dos Jogos Abertos do Interior em São José do Rio Preto.



