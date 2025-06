VIII Maratona de Programação InterIF: fase local contará com mais de 250 equipes – IFSP

Posted on

Etapa reuniu 38 equipes de diferentes campi; Maratona 2025 será realizada em São Carlos A fase final da VII Maratona de Programação InterIF reuniu 38 equipes de diversos campi do IFSP no último dia 30 de novembro, no Campus Piracicaba. A etapa local do evento foi realizada em 18 campi do Instituto Federal no último dia […]