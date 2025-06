Governador em exercício avalia estragos causados por vendaval e tempestade em Abelardo Luz

Foto: Thiago Kaue / SECOM

O governador em exercício, Francisco Oliveira Neto, se reuniu na tarde desta segunda-feira, 23, em Abelardo Luz, com o prefeito Nerci Santin, para avaliar os estragos causados por vendavais e tempestades ocorridos na madrugada. O evento climático deixou 11 pessoas desalojadas e atingiu 92 construções, entre residências e prédios públicos. O município decretou situação de emergência.

Oliveira Neto colocou a estrutura do Estado à disposição do município, para auxiliar no que for necessário, além de exaltar o trabalho em conjunto. “Queria registrar aqui a pronta resposta do município, do Estado, e de todos os setores que atuaram para minimizar os danos do que aconteceu aqui. Enaltecer o atendimento humanitário, que é a primeira etapa, e toda a estrutura da Defesa Civil que atuou e está atuando para minimizar os efeitos do que ocorreu. Tivemos destelhamento, destruição parcial das moradias, não há registro de vítimas. Acho importante destacar a atuação das estruturas de Estado, como Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Celesc, Defesa Civil, junto com toda a organização do município, numa ação conjunta para poder fazer o atendimento à população, não só de Abelardo do Luz, mas de toda a região como Xaxim, Passos Maia, São Lourenço, São Domingos”, disse o governador em exercício.

De acordo com a Secretaria da Proteção e Defesa Civil, as tempestades ocorridas nos municípios do Oeste, como em Abelardo Luz, foram impulsionadas pela formação de uma linha de instabilidade, um fenômeno meteorológico caracterizado pelo alinhamento de nuvens de tempestade, capaz de gerar ventos intensos, chuva volumosa.

Foto: Thiago Kaue / SECOM

Os maiores impactos ocorreram na região de Abelardo Luz, onde as imagens do radar meteorológico de Chapecó indicaram o ponto de maior força da linha de instabilidade. Em seu pico, os ventos foram estimados entre 70 e 80 km/h, com relatos de rajadas que podem ter superado 100 km/h em pontos isolados. Além dos ventos, o evento climático trouxe chuva intensa, com acumulados de até 20 mm em apenas 20 minutos, contribuindo para alagamentos pontuais na região.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), por meio do quartel local, prestou mais de 300 atendimentos relacionados aos impactos do evento climático no município. Ao todo, cerca de 250 famílias foram diretamente atendidas, totalizando aproximadamente 300 pessoas afetadas em bairros como Alvorada, Aparecida, Centro, Santa Luzia e localidades do interior. As principais ações envolveram avaliação de risco estrutural, isolamento de áreas de perigo, liberação de vias, remoção de árvores e entulhos e apoio humanitário básico, em articulação com a Defesa Civil Municipal e Regional.

Foto: Divulgação / CBMSC

Foram registradas, até o fim desta tarde, mais de 70 ocorrências, envolvendo, principalmente, corte de árvores e desobstrução de vias. Durante o dia, também foram distribuídos cerca de 20 rolos de lonas emergenciais (com 100 metros cada), que beneficiaram as famílias com casas atingidas por infiltrações e destelhamentos. As instalações foram feitas em conjunto entre as equipes do CBMSC, a Defesa Civil e moradores voluntários.

Microexplosão em Descanso

O sistema também provocou danos em municípios como Xaxim, Xanxerê e São Lourenço do Oeste, com registros de destelhamentos, queda de árvores, galhos e postes. Além disso, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil confirmou a ocorrência na noite de domingo, 22, de uma microexplosão na cidade de Descanso, após analisar as imagens de satélites e dos danos causados.

Uma microexplosão é caracterizada por uma intensa corrente de ar descendente que atinge o solo de forma localizada, provocando fortes rajadas de vento que podem superar facilmente os 100 km/h.

Frio intenso, geada negra e chance de neve

Após a passagem da frente fria, uma intensa massa de ar frio e seco de origem polar avança rapidamente sobre Santa Catarina. Ao longo da tarde desta segunda-feira, 23, e na madrugada de terça-feira, 24, as temperaturas devem cair de forma acentuada, trazendo sensação de frio extremo em todas as regiões do estado.

O risco é de alto a muito alto para ocorrências associadas ao desconforto térmico, agravamento de doenças cardiorrespiratórias, hipotermia, congelamento de pistas nas áreas de maior altitude e risco para a agropecuária.

A combinação do ar frio com os resquícios de umidade da frente fria cria uma pequena, porém possível, chance de precipitação invernal, como neve ou chuva congelada, especialmente entre a noite de segunda, 23, e a manhã de terça-feira, 24, nas áreas mais altas do Planalto Sul, Meio-Oeste e parte do Oeste.

Além disso, há condições para formação de geada ampla e intensa, com destaque para a possibilidade de geada negra, fenômeno ainda mais severo para a agricultura, que ocorre quando a vegetação sofre congelamento sem formação visível de cristais de gelo, geralmente associado a ventos fortes e ao ar muito seco e frio.

Proteção e Defesa Civil segue monitorando

A Secretaria da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina continua acompanhando em tempo real os desdobramentos dos eventos meteorológicos, atualizando informações e emitindo alertas à população. A recomendação é que a população acompanhe os canais oficiais da Defesa Civil e ative os alertas gratuitos, enviando seu CEP por SMS para 40199.