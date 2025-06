City Tour visita o Memorial Aeroespacial Brasileiro

José Roberto Amaral





A Prefeitura de São José dos Campos, por meio do programa City Tour, promove neste sábado (28) uma visita gratuita ao MAB (Memorial Aeroespacial Brasileiro), localizado no complexo do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial).

Durante o passeio, os participantes serão acompanhados por guias especializados, que apresentarão as principais atrações e curiosidades do memorial. O transporte será feito em ônibus exclusivo do programa, adaptado para pessoas com deficiência.

A concentração será às 8h30, na portaria do Parque da Cidade Roberto Burle Marx. A saída está prevista para as 9h, com retorno ao mesmo local por volta das 13h.

As inscrições devem ser feitas até as 12h de sexta-feira (27), por meio da Central 156 (telefone, site ou aplicativo) ou pelo e-mail: turismo@sjc.sp.gov.br.

Sobre o MAB

Inaugurado em 2004, o Memorial Aeroespacial Brasileiro preserva a história e os avanços do DCTA e do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), por meio de um acervo distribuído nos ambientes: Ensino, Aeronáutica, Defesa, Espaço e Pesquisas Associadas.

O MAB abriga uma rica coleção de aeronaves, simuladores e peças de satélites, atraindo turistas do Brasil e do exterior. Entre os destaques estão o avião Bandeirante, o Tucano, motores, veículos movidos a álcool — como o Dodge experimental —, além de maquetes testadas em túneis de vento.

Um dos pontos altos da visita é o foguete VLS-1 (Veículo Lançador de Satélites), símbolo do desenvolvimento aeroespacial nacional, criado pelo DCTA.



