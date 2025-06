Eleições Consup: votação acontece nesta terça e quarta, dias 24 e 25 – IFSP

Eleitores podem acompanhar a apuração online aqui

Tem início nesta terça-feira (24), a partir das 11h59, a votação para a escolha dos novos membros do Conselho Superior do IFSP (Consup), para o biênio 2025-2027. A votação segue até às 11h59 do dia 25.

Alunos, egressos, servidores técnico-administrativos e docentes poderão votar em representantes do seu segmento. Acesse aqui as urnas de votação.

Para o próximo biênio, serão eleitos 17 membros titulares, sendo cinco docentes, cinco técnicos administrativos, cinco alunos e dois alunos egressos. Também serão eleitos 17 suplentes, um para cada titular.

A apuração online será realizada no dia 25 de junho, a partir das 13h30, com transmissão pelo canal oficial do IFSP no YouTube.

Acesse aqui a página com todos os documentos e informações sobre as eleições do Consup para o biênio 2025-2027.

Confira abaixo o tutorial de votação: