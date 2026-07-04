Secretaria da Mulher, Senac e Sebrae entregam os certificados para as participantes do curso de Design de Sobrancelhas – Agência de Notícias

Fotos: Rose Campos/Secom

A Secretaria da Mulher (Semul), em parceria com o Sebrae e o Senac, entregou às concluintes do curso de Design de Sobrancelhas, nesta quarta-feira (25), os certificados da formação, com a participação da secretária da Mulher e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FSS), Rosangela Perecini.

O curso foi organizado com o propósito de ser uma oportunidade de qualificação profissional ao capacitar mulheres para atuar em uma área, considerada atualmente, de alta demanda no mercado da beleza. Além de desenvolver habilidades técnicas, possibilitando a geração de renda, também proporcionou a formação na área do empreendedorismo, com vistas à autonomia financeira.

Cássia Gomes Garcia, instrutora da parte prática e técnica do curso, fala um pouco sobre o que preparou para as aulas e a respeito do bom desempenho das participantes. “O curso é rico em técnicas. Algumas participantes podem inicialmente imaginar que, devido à sua rápida duração, o conteúdo não seja vasto, mas ele oferece ferramentas e técnicas incríveis para que elas saiam daqui já empreendendo, obtendo renda e conquistando seu espaço na profissão”, ela afirma.

Cássia participa do projeto há seis anos, em parceria com o Sebrae e o Senac. O projeto trabalha com os sonhos de mulheres que desejam empreender na área da beleza. “Observo que muitas delas iniciam o curso e também se tornam educadoras, pois o projeto oferece a oportunidade não só de aprender, mas também de se especializar e atuar como educadora na área, multiplicando esse conhecimento”, acrescenta.

Outro aspecto interessante e que motiva as participantes é que o mercado de trabalho nessa área continua aquecido e em expansão. Então, segue sendo um nicho lucrativo para quem se especializa na área, segundo a professora.

Ivanilda Sampaio Lopes, moradora do Jardim São Marcos, foi uma das alunas agora certificada com o curso. “Já trabalhava como esteticista, oferecendo alguns serviços, como a limpeza de pele, mas sempre me perguntavam se eu fazia também o design de sobrancelhas. Quando falei que faria esse curso, da Prefeitura de Sorocaba em parceria com o Sebrae e Senac, algumas falaram que eu já tinha cliente garantida. Isso acabou me motivando ainda mais!”, ela conta.

“Uma coisa que reforço para todas as mulheres que têm participado dos cursos promovidos pela Secretaria é que elas se permitam sonhar. Pois quando entram nessa jornada com todo coração, nada pode impedir de alcançar seus objetivos. E nós estamos aqui para apoiar”, conclui a secretária Rosangela Perecini.