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Projeto Crescer promove dia dedicado à saúde da mulher

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Foto: Semuc

O Projeto Crescer, no bairro Dr. Silvio Botelho, transformou-se em um espaço de cuidado integrado, nesta quarta-feira, 25. Com uma programação que vai até o final da tarde, a ação “Saúde da Mulher” oferece serviços como atendimento médico, palestra, testes rápidos, vacinação e acolhimento psicológico, unindo esforços para promover as campanhas Março Lilás e Amarelo.

As cores da campanha trazem uma mensagem fundamental. O lilás é dedicado à prevenção e ao combate ao câncer do colo do útero; o amarelo, à conscientização sobre a endometriose. Assim, a gerente do Projeto Crescer, Roseneide Rodrigues, planejou a ação para atender integrantes, mães e servidoras.

“Nesta parceria com a UBS Lupércio Lima, contamos com atendimentos profissionais. Pensamos nisso para atender tanto as integrantes, quanto as mães deles. É uma ação totalmente voltada e focada na saúde da mulher e seguirá até o final da tarde”, afirmou.

Serviços

O enfermeiro da Unidade Básica de Saúde (UBS) Lupércio Lima Ferreira, Felipe Souza, explica quais os serviços que a parceria oferece. “Trouxemos informações sobre endometriose e a prevenção do câncer de colo do útero, falando sobre a importância do exame preventivo para mulheres acima de 25 anos e para as jovens daqui. Além disso, fizemos a avaliação do cartão vacinal para ver se a vacina do HPV está em dia”, destacou.

De acordo com a mãe do integrante Lucas Kauan, o acolhimento envolve toda a família. “O importante é que eu tenho que agradecer ao Crescer, porque eles acolheram o meu filho muito bem. Ele já está numa idade que pode entrar na panificação e também se interessou muito por marcenaria. Dá para ver como o projeto trata a família, sempre trazendo os pais para participar e está sendo muito bom”, disse.

A experiência de crescimento dentro do projeto e a expectativa pelo atendimento médico foram compartilhadas por Mirelle Dantas, 18 anos, que participa do Crescer há cerca de um ano.

“Eu cresci vendo meu irmão fazer parte da marcenaria daqui. Então, me interessei e agora fará um ano que participo do projeto. Quando sairmos para o mercado de trabalho, temos essa experiência e essa comunicação, que facilita a contratação. O que me chama mais atenção é como tratam a gente aqui. Vim com a minha mãe e recebemos essas orientações de saúde, isso é maravilhoso”.

Projeto Crescer

Administrado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS), o Crescer conta atualmente com 284 integrantes, entre 15 a 21 anos. Além disso, todos recebem uma bolsa mensal de R$ 230, vale-transporte e outros benefícios. Dessa forma, por meio do projeto, os jovens têm a oportunidade de seguir caminhos promissores.

Fonte: Da Redação

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