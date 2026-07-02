ENTRETENIMENTO

Presidente da EBC participa de reunião do Conselho Superior da ABERT

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Presidente da EBC participa de reunião do Conselho Superior da ABERT

Por MRNews

O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Andre Basbaum, participou, na terça-feira (24), em Brasília, da reunião do Conselho Superior da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT).

Esta foi a primeira participação da EBC no Conselho, marco que reforça o reconhecimento da relevância da comunicação pública no debate sobre o futuro da radiodifusão no Brasil.

O encontro reuniu conselheiros e presidentes de associações do setor para discutir a agenda da radiodifusão em 2026, com destaque para temas em tramitação no Congresso Nacional e os desafios tecnológicos que envolvem a evolução da televisão aberta.

Mansão de luxo de Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez chama atenção após BBB 26

Latam incorpora na frota os primeiros aviões da Embraer

Durante o almoço que antecedeu a reunião, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), também esteve presente e destacou o papel da ABERT na defesa da liberdade de expressão e da democracia.

Para Basbaum, a presença da EBC no Conselho Superior da ABERT representa uma oportunidade estratégica de diálogo e cooperação entre os diversos modelos de comunicação existentes no país, especialmente no contexto de implantação da TV 3.0, que deve começar a operar ainda este ano.

“A gente está muito focado na discussão da TV 3.0. Temos o David Butter, diretor-geral da EBC, conduzindo esse processo de forma muito precisa, alinhado com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, em diálogo aberto e total com as outras emissoras públicas aqui de Brasília, como TV Câmara, TV Senado e TV Justiça”, afirmou Andre Basbaum.

Segundo o presidente da EBC, a participação no Conselho também reforça o papel da empresa no desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para a nova geração da televisão aberta, que promete ampliar a interatividade e a experiência do telespectador.

Decisão do STF permite penduricalhos de até 70% acima do teto

Confira penduricalhos cortados e mantidos após decisão do Supremo

Após o almoço, o Conselho Superior da ABERT realizou sua primeira reunião do ano, conduzida pelo presidente do colegiado, Roberto Cervo Melão, e pelo presidente-executivo da entidade, Cristiano Lobato Flôres.

Na ocasião, foi feita a apresentação das atividades do Grupo de Trabalho do Rádio e apresentado o calendário de eventos da ABERT para 2026.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Quais filmes vão passar Quinta (12/09) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews COnfira a programação da Globo  hoje, 12/09/2024 e que horas começam os filmes de hoje.  Quinta-feira, 19/09/2024 04:00 Hora Um 06:00 Bom Dia Praça 08:30 Bom Dia Brasil 09:30 Encontro Com Patrícia Poeta 10:40 Mais Você 11:45 Praça TV – 1ª Edição 13:00 Horário Político 2024 13:10 Praça TV – 1ª Edição 13:20 […]
ENTRETENIMENTO

Cidade da Juventude movimenta a Vila Morena com atrações gratuitas e show de Munhoz & Mariano – CGNotícias

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Entre os dias 7 e 9 de novembro, Campo Grande se transforma no centro das atenções com a Cidade da Juventude 2025, evento promovido pela Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv). Com o tema “Campo Grande te chama para o futuro”, será realizada na Vila Morena, nos altos da Afonso Pena a programação gratuita […]
ENTRETENIMENTO

Quais filmes vão passar Terça (06/08) na Globo? SESSÃO DA TARDE

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews COnfira a programação da Globo  hoje, 06/08/2024 e que horas começam os filmes de hoje.  Terça-feira, 06/08/2024 04:00 Hora Um 05:45 Bom Dia Praça 07:15 Olimpíadas de Paris 2024 08:30 Bom Dia Brasil 08:45 Olimpíadas de Paris 2024 11:00 Praça TV – 1ª Edição 12:00 Globo Esporte 12:20 Olimpíadas de Paris 2024 13:30 […]