Governo brasileiro lamenta morte de jovem que caiu em vulcão na Indoné

Posted on

Por MRNews A cidade do Rio recebeu o título de Capital Mundial do Livro 2025 em evento no Teatro Carlos Gomes – Marcelo Piu/Prefeitura do Rio A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, celebrou, nesta quarta-feira (23/4), o início oficial da programação do Rio Capital Mundial do Livro 2025, com um espetáculo musical […]