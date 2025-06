Sidrolândia apresenta projetos de infraestrutura urbana e implantação do anel rodoviário – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Para dar sequência ao crescimento econômico da cidade, lideranças de Sidrolândia apresentaram novos projetos ao governador Eduardo Riedel nesta terça-feira (24). Ficou acordado a realização de obras de infraestrutura urbana e o início da implantação do anel rodoviário.

A reunião faz parte do programa MS Ativo. “Tenho que parabenizar o município por apresentar propostas ousadas e ambiciosas, com foco no futuro da cidade. Sidrolândia convive com a dor do crescimento, devido a muitos investimentos privados em diferentes setores. Este momento é preciso ouvir quem conhece a cidade, para definirmos os novos investimentos”, afirmou o governador.

O prefeito Rodrigo Borges Basso apresentou uma série de projetos, entre eles o novo anel rodoviário. Durante a reunião ficou definido a parceria para iniciar a implantação da obra, para depois dar sequência aos investimentos no projeto.

Também será feito o acesso municipal às vias urbanas (em frente ao frigorífico Balbino), assim como a implantação de drenagem em diversas ruas da cidade. “São obras essências para cidade e que vão beneficiar também quer passar por lá, até porque fazemos parte do caminho da Rota Bioceânica. Temos ainda que agradecer pela parceria do Estado e por participar desta iniciativa municipalista”, disse o prefeito.

Estiveram também na reunião a senadora Tereza Cristina, os deputados federais Geraldo Resende e Beto Pereira, os deputados estaduais Gerson Claro, Pedro Pedrossian Neto, Paulo Corrêa, Rinaldo Modesto, Coronel David, Renato Câmara, Junior Mochi, Márcio Fernandes e Mara Caseiro. Além do vice-governador Barbosinha e dos secretários Guilherme Alcântara (Seilog) e Eduardo Rocha (Casa Civil).

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende