Maternidade entrega suítes humanizadas no Centro de Parto Normal

O Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth entregou nesta semana as novas suítes do CPNI (Centro de Parto Normal Intra-hospitalar), totalmente reformadas com foco no conforto das gestantes durante o parto.

“O intuito de fazer essa revitalização é deixar o ambiente mais acolhedor e humanizado. Trouxemos uma temática para essas três suítes que é justamente de bebês amazônicos. Temos a suíte indígena, a suíte selvinha amazônica e a suíte fundo do rio, com animais representativos”, afirmou o diretor do HMI, Manuel Roque.

Além da reforma no visual, o CPNI tem investido na ampliação do cuidado humanizado e na autonomia da mulher durante o parto. Segundo o coordenador do Centro, David Galvão, as melhorias estruturais vêm acompanhadas de uma abordagem centrada nas necessidades da gestante.

“O Centro de Parto Normal é uma das grandes políticas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nele trabalhamos a questão do parto humanizado para que as mulheres possam ter um parto mais digno, e temos a oportunidade de fazer isso aqui em Roraima”, ressaltou.

A iniciativa foi aprovada por quem já utilizou as novas instalações. A jovem Ediane Mendes, de 21 anos, relatou que o ambiente e o acolhimento fizeram toda a diferença em sua experiência de parto.

“Eu achei muito confortável pelo fato de a pessoa já estar sentindo dor, e vem para um ambiente mais confortável, mais agradável de olhar. Virou um ambiente mais tranquilo, para nós [mães] faz total diferença. Os enfermeiros me trataram super bem, me deixaram mais à vontade, eu tive até dilatação mais rápido e tive o neném mais rápido também, porque me deixaram bastante à vontade”, destacou a mãe.

SOBRE O CPNI

O Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth é a principal referência na assistência especializada às mulheres durante a gravidez, no parto e no período pós-parto.

Na Maternidade ocorre cerca de 80 partos naturais mensalmente, correspondente a 20% do total de partos.

Dentro da unidade, as pacientes recebem todos os cuidados da equipe do Centro de Parto Normal Intra-hospitalar, um setor que minimiza riscos adicionais durante o processo de execução dos procedimentos de partos.

No centro não é realizada a intervenção de procedimentos cirúrgicos, sendo priorizado o nascimento natural. O ambiente é considerado seguro, acolhedor, que promove uma abordagem mais humanizada para a paciente.

No CPNI, esse cuidado começa com a oferta de visitas antecipadas, para que a gestante conheça o espaço e entenda os métodos disponíveis. Entre eles, estão os métodos não farmacológicos para alívio da dor, como o uso do cavalinho, banquinho de parto, bola terapêutica, chuveiro com água morna e técnicas de psicoterapia.

Além disso, o parto vaginal apresenta benefícios significativos em comparação ao cesariano. A mãe pode ter alta em até 24 horas após o nascimento, retornando à unidade apenas para o acompanhamento do puerpério.

“O grande benefício do parto normal é que a mulher terá uma recuperação rápida, a amamentação dela é mais rápida, o leite desce muito mais rápido para poder amamentar o bebê. É bem diferente da cesárea, que às vezes demora para o leite descer”, explicou David.

Vale destacar que a qualquer sinal que indique o mínimo de risco durante o trabalho de parto ou na gestação, a mãe é encaminhada a outro setor onde terá um acompanhamento correto para um parto de alto risco.

