Caer realiza manutenção na rede de esgotamento sanitário em rua do bairro Caranã

A Caer (Companhia de Água e Esgoto de Roraima) iniciou, nesta sexta-feira, 18, a manutenção de emergência na rede de esgotamento sanitário na rua Hitler de Lucena, no bairro Caranã.

Conforme a diretora de Engenharia e Gestão Ambiental, Elizângela Rodrigues, o rompimento da rede de 600mm foi ocasionado pelo alto volume de água da chuva que entrou na rede decorrente de ligações irregulares das casas à rede de esgoto.

“A rede de esgotamento sanitário da rua Hitler de Lucena possui mais de 10 anos, e como a via é asfaltada, não foi possível detectar antes a cedência do solo, que prejudicou o trânsito na área”, destacou a diretora.

Elizângela explicou que, devido a erosão no local, os dois lados da avenida ficaram comprometidos e precisarão ser interditados até o serviço ser concluído. “Por se tratar de um serviço complexo, será necessária também a paralisação da Elevatória de Esgotamento Sanitário do bairro, para que o extravasamento oculto que vem provocando desnível no pavimento asfáltico, seja realizado de forma mais rápida”, ressaltou.

Durante o período que ocorrer a manutenção, o trânsito na avenida ficará bloqueado. O bloqueio da via está sinalizado e o fluxo de pessoas e veículos serão monitorados com apoio da Superintendência Municipal de Trânsito de Boa Vista.

A recomposição asfáltica da rua Hitler de Lucena será realizada assim que o serviço for concluído.

