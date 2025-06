AgroBV: interessados em expor produtos na feira têm até o dia 27 para fazer inscrição

Foto: Divulgação PMBV



Os interessados em expor produtos e serviços na Maior Feira da Agricultura de Roraima, a AgroBV, têm até sexta-feira, 27, para fazer a inscrição. O cadastro ocorre pessoalmente na Secretaria de Agricultura e Assuntos Indígenas (Smaai) ou então pelo endereço de e-mail: [email protected].

Interessados devem apresentar documentação

No ato da inscrição, é importante que os empresários interessados tenham em mãos os seguintes documentos: cópia do cartão do CNPJ da empresa, RG e CPF dos representantes legais, além da descrição dos produtos a serem expostos durante a feira.

AgroBV 2025

A AgroBV ocorre de 31 de julho a 3 de agosto. O evento acontece no Centro de Difusão Tecnológica (CDT), localizado na região do Bom Intento, zona rural de Boa Vista.

A ação é a maior feira da agricultura de Roraima. Quem promove é a Prefeitura de Boa Vista. Sendo assim, o objetivo é apresentar inovações e tecnologias para o setor, além de fortalecer a agricultura familiar e promover o intercâmbio de conhecimentos.

Conforme a Prefeitura, no dia 12 de junho, ela iniciou o plantio de girassol no Centro de Difusão Tecnológica (CDT), localizado no Bom Intento, zona rural do município.

A beleza das flores se tornou um dos símbolos da maior Feira da Agricultura de Roraima. Os talhões que ficarão expostos durante a AgroBV contam com 16 cultivares de soja, 21 híbridos de milho, 2 espécies de sorgo e 2 de girassol. Além disso, haverá batata-doce e macaxeira.

