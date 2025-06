Governo de MS discute as perspectivas do setor industrial e ações de qualificação profissional

O governador Eduardo Riedel participou de encontro com setor industrial e deputados estaduais para avaliar a evolução e pautas estratégicas deste segmento econômico, que interferem diretamente no desenvolvimento do Estado. No evento destacou o bom ambiente de negócios, as parcerias para qualificação profissional de trabalhadores e estudantes, assim como a busca por eliminar a pobreza extrema.

“Acredito muito em gerir o Estado por meio de parcerias. Principalmente na área de qualificação profissional. Hoje na rede estadual de ensino 47% dos estudantes do ensino médio fazem cursos profissionalizantes, tendo o Sistema S como parceiro importante”, destacou o governador.

Riedel ressaltou que junto com a qualificação profissional e acesso ao emprego, o Governo do Estado tem programas sociais efetivos para erradicar a pobreza extrema. “Estratégia tem sido muito bem-feita. Existe um acompanhamento dos programas sociais, com um trabalho diferenciado e admirável, inclusive dispondo de uma busca ativa de 17 mil famílias que não estavam em nenhum programa. Fomos buscar em casa. Vamos eliminar (pobreza extrema) em breve”, completou.

O encontro realizado pela Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) e Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) ocorreu no novo refeitório da Casa de Leis. Foi montado um espaço para apresentação do panorama industrial do Estado, discutindo temas relevantes como qualificação de mão de obra e ações de sustentabilidade no setor.

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, destacou a transformação do Estado e o papel do setor industrial neste crescimento e fortalecimento da economia regional, tanto para atração de investimentos, como na qualificação dos trabalhadores para atender as novas unidades que se instalaram em Mato Grosso do Sul.

“Só para atender a Arauco, em Três Lagoas, já temos mais de 2.300 matriculadas no Senai de Três Lagoas. Há vagas abertas, principalmente para técnicos de celulose. O Senai tem a expertise para entregar essa qualificação com agilidade e qualidade, o que faz toda a diferença. Apesar de todas as dificuldades, a economia de Mato Grosso do Sul vai bem, vivemos o pleno emprego”.

Durante o evento o diretor de sustentabilidade da Fiems, Robson Del Casal, apresentou o panorama industrial do Estado e suas perspectivas para os próximos anos, como a previsão do PIB (Industrial) em 47 bilhões para este ano, tendo crescimento para R$ 52 bilhões em 2026, seguido por R$ 56,6 (2027) e 61,2 (2028).

São mais de 8,2 mil empresas industriais ativas, com mais de 161 mil trabalhadores formais diretamente empregados. Mais de 150 países compram da indústria de Mato Grosso do Sul. O Estado ainda recebe R$ 90 bilhões em investimentos (privados) na ampliação ou construção de novas fábricas.

A Indústria encerrou o ano de 2024 com 160 mil trabalhadores formais diretamente empregados. Para 2025, a expectativa é que o total de trabalhadores diretamente empregados no setor termine o ano em torno de 165 mil.

Ainda foi apresentado o programa “Acende Brasil”, iniciativa da Fiems voltada para enfrentar o déficit de mão de obra qualificada na indústria, promovendo também a inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E no final do evento teve a exposição das ações de sustentabilidade para o setor.

Espaço

Anfitrião do evento, o presidente da Alems, o deputado Gerson Claro, destacou a importância de reunir autoridades e representantes da sociedade civil para apresentar e debater temas importantes ao Estado, tendo apoio e parceria do Parlamento Estadual.

“Logo que inauguramos este espaço (refeitório), falamos que, além de atender os nossos servidores, ele também será usado para realização de palestras, seminários e reuniões de trabalho. Temos a grata satisfação de receber a Fiems para falarmos sobre o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”, descreveu.

O governador também elogiou a iniciativa. “Aqui pode ser um grande espaço para discussões importantes e relevantes para o Estado, ambiente para grandes temas e nomes daqui e de fora, para ajudar a qualificar o debate, com conhecimento e informação. Fazer a discussão para evoluir cada vez mais o Estado”.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm