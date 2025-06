Governo de Roraima fortalece relação com Barbados para ampliar comércio, turismo e conexões aéreas

O governador Antonio Denarium recebeu nesta quarta-feira, 25, no Palácio Senador Hélio Campos, uma comitiva oficial de Barbados liderada pelo ministro das Relações Exteriores do país caribenho, Kerrie Symmonds. A reunião contou com a presença do ministro da Agricultura, Indar Weir e da embaixadora de Barbados no Brasil, Tonika Thompson, além de mais de 20 empresários barbadenses e secretários do Governo de Roraima.

O encontro teve como foco principal o fortalecimento dos laços comerciais, turísticos e culturais entre Roraima e o país caribenho, com destaque para tratativas sobre voos diretos, exportação de produtos e oportunidades de investimentos bilaterais.

Durante a reunião, o governador Denarium destacou o potencial logístico de Roraima como porta de entrada para o Brasil e a América do Sul, reforçando o empenho da gestão em expandir mercados internacionais para produtos locais, como carne bovina, pescado, frutas, soja e materiais de construção.

“Temos um grande potencial de exportação, e essa integração com Barbados é estratégica. Estamos construindo pontes que vão gerar emprego, renda e atrair investimentos. Já estamos em diálogo com companhias caribenhas para criar rotas de passageiros e cargas. Nosso objetivo é ampliar a relação comercial, turística e cultural com o Caribe e toda a América Central”, afirmou o governador, que contextualizou ainda que o esforço e o diálogo do Governo junto à ilha caribenha datam desde 2022, quando a primeira-ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, esteve no Estado.

A proposta de estabelecer voos regulares entre Barbados e Roraima foi uma das pautas prioritárias da reunião. A comitiva caribenha chegou a Boa Vista em voo direto da companhia InterCaribbean, com duração de apenas 1h40, o que reforça a viabilidade logística da possível conexão aérea.

“Se conseguimos chegar ao Brasil em tão pouco tempo, temos diante de nós uma excelente oportunidade para turismo, comércio e investimentos. O transporte aéreo entre o Caribe e esta região do Brasil está muito próximo de se tornar realidade, e isso pode marcar uma nova era de cooperação”, declarou o ministro Kerrie Symmonds.

O secretário de Atração de Investimentos de Roraima, Aluizio Nascimento, adiantou ainda que os primeiros voos comerciais diretos devem ser iniciados ainda este ano.

“Já estamos alinhando um voo direto da InterCaribbean para Boa Vista a partir de outubro e, possivelmente em julho, já enviaremos cargas com produtos de valor agregado. Isso representa mais investimentos, geração de renda e oportunidades para os empreendedores roraimenses”, disse.

A embaixadora Tonika Thompson destacou que a aproximação entre Barbados e Roraima vem sendo construída desde a visita oficial da primeira-ministra Mia Amor Mottley ao estado, em 2022.

“Temos mantido um diálogo constante com o Governo de Roraima. A visita da primeira-ministra foi um marco, e desde então, avançamos com visitas técnicas e ações diplomáticas que hoje se concretizam em novas possibilidades reais de integração”, afirmou.

O post Governo de Roraima fortalece relação com Barbados para ampliar comércio, turismo e conexões aéreas apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.