Samu-JP realiza 190 atendimentos durante São João Multicultural

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP) registrou 190 atendimentos durante o São João Multicultural, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, no período de 10 a 24 de junho. O número compreende os atendimentos realizados no Festival de Quadrilhas Juninas e nos shows, que aconteceram no Parque Solon de Lucena.

Do total de atendimentos, 59 foram registrados da sexta-feira (20) até a terça-feira (24) durante os shows realizados no palco montado no Parque Solon de Lucena. Desses, 54 (91,5%) correspondem a atendimentos clínicos como mal estar causados, principalmente, por crises de ansiedade ou picos de pressão, além de casos de dor de cabeça, dor de coluna, tontura e desmaios.

Do total de atendimentos durante os shows, apenas 5 (8,5%) estão relacionados a traumas como torções, quedas e lesões. Esses casos necessitaram de remoção para uma assistência em outros serviços. Os demais atendimentos foram realizados no local.

Festival de Quadrilhas Juninas – Durante o Festival de Quadrilhas Juninas, que aconteceu no período de 10 a 19 de junho, o Samu registrou 131 atendimentos. Desses, 115 (87,8%) foram casos clínicos e 16 (12,2%) casos de trauma.

Do total de atendimentos, 123 foram realizados no local do evento e oito foram encaminhados para serviços de referência. O primeiro dia do Festival de Quadrilhas Juninas foi o que teve maior número de atendimentos durante o São João Multicultural. Foram 23 registros em 10 junho.

Estrutura – O público que compareceu aos eventos teve atendimento de saúde garantido para aproveitar as festas com segurança e tranquilidade. A assistência em urgência e emergência contou com oito veículos, sendo uma Unidade de Suporte Avançado de Vida (USA), uma de Suporte Básico (USB), quatro motolâncias, um veículo administrativo e mais uma ambulância que ficou à disposição em um posto médico avançado montado para atendimento à população.

A coordenadora geral do Samu, Liliane Holanda, destacou que as equipes estiveram de prontidão para prestar a assistência necessária à população durante todos os dias de São João Multicultural. “Os profissionais estavam a postos nos locais dos eventos, além das equipes que exerceram seus plantões normalmente sem prejudicar os atendimentos à população em geral”, concluiu.