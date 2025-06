Udesc Alto Vale vai inaugurar reurbanização do campus nesta quinta

O Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí (Ceavi), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Ibirama, inaugura nesta quinta-feira, 26, às 19h, a reurbanização do seu campus. A cerimônia, que terá a presença da secretária adjunta da Educação, Patrícia Lueders, e será aberta ao público.

Ao todo foram investidos R$ 14 milhões em melhorias que aprimoraram a acessibilidade, a segurança e o funcionamento das instalações da unidade da Udesc no Alto Vale. O local abriga os cursos de graduação de Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia de Software e o Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, além de diversas atividades de extensão e de pesquisa.

A obra incluiu 16 etapas que contemplaram a modernização do acesso principal, sistema elétrico subterrâneo, captação de águas pluviais, iluminação externa, áreas cobertas e de convivência, arborização e ajardinamento, além de melhorias significativas na segurança, como o cercamento do entorno, a instalação de sistemas de videomonitoramento e iluminação externa, e a modernização da fachada.

“O investimento, que nos dá certamente o status de primeiro Centro Universitário 100% planejado do Estado de Santa Catarina, não apenas moderniza as instalações, mas também cria ambientes mais propícios ao ensino, à pesquisa e à vivência universitária, aberto à comunidade e alinhado com altos padrões de qualidade e sustentabilidade”, destaca o diretor-geral da Udesc Alto Vale, Marino Luiz Eyerkaufer.

Mesa-redonda sobre educação

Como parte da programação, às 16h, será realizada a mesa-redonda “Educação em Movimento – Diálogos e Inovações”, no Auditório do Bloco Imbuia, voltada somente para convidados e gestores educacionais.

O debate será mediado pelo diretor de Extensão da Udesc Alto Vale, Pablo Schoeffel, e contará com a presença da secretária adjunta da Educação, Patrícia Lueders; da secretária municipal de Educação de Ibirama, Katiuscia Raika Brandt Bihringer; e da professora e gestora do ensino superior, Lenir Luft Schmitz.

A participação na mesa-redonda requer inscrição prévia, disponível por meio de formulário online.

