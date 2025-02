IFSP realizará 2º Encontro dos cursos de Licenciaturas – IFSP

Evento será realizado junto com o 1º Fórum das Licenciaturas do IFSP, de 25 a 27 de março

O 2º Encontro dos cursos de Licenciaturas acontecerá entre os dias 25 e 27 de março, junto com o 1º Fórum das Licenciaturas do IFSP. O Encontro tem como tema “A Identidade Institucional das Licenciaturas frente às Mudanças das Diretrizes Curriculares Nacionais”.

Os eventos serão realizados online, com transmissão pelo canal do IFSP no YouTube. Toda a comunidade acadêmica está convidada a participar. O objetivo central, de acordo com a comissão organizadora, é analisar e discutir as principais mudanças e implicações das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em Nível Superior de Profissionais do Magistério da Educação Escolar Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE), Resolução CNE/CP nº 04/2024, para os cursos de Licenciatura e Formação Pedagógica do IFSP, visando à institucionalização de estratégias que permitam aos cursos se adaptarem às demandas estabelecidas pelas novas diretrizes, de forma a preservar e fortalecer a identidade das licenciaturas da instituição.

O evento reunirá cerca de 70 cursos e será um espaço fundamental para o debate sobre a formação docente nos institutos federais. O diretor de Graduação da Pró-Reitoria de Ensino, Tarcísio Fernandes Leão, explica que estamos vivenciando um cenário de constantes mudanças na legislação educacional, e o encontro se configura como um momento fundamental para refletir e dialogar sobre as estratégias de fortalecimento da identidade institucional das licenciaturas e dos cursos de formação pedagógica frente às mudanças das Diretrizes Curriculares Nacionais.

A programação completa será divulgada no dia 10 de março. Confira abaixo a prévia da programação do 2º Encontro de Licenciaturas (sujeito a alteração):

Palestra de abertura (25/03, às 14h)

Tema: “Formação de professores nos Institutos Federais”, estamos confirmando os nomes.

Na sequência, haverá quatro sessões de discussão:

Tema: Resolução CNE/CP N. 4/2024 e seus impactos e estratégias para os cursos de Licenciatura e Formação Pedagógica

Tema: Curricularização da Extensão: possibilidades e relatos de experiências

Tema: Fortalecimento do PIBID e o Estágio Curricular Supervisionado

Tema: Formação pedagógica e a Segunda Licenciatura EaD — perspectivas no cenário atual

O 1º Fórum das Licenciaturas será estruturado em três sessões. A primeira discutirá o papel do Fórum enquanto espaço privilegiado de reflexão crítica do papel do IFSP na formação de professores e o papel da formação de docentes na formação do IFSP. Sua estrutura, desafios e concepções serão discutidas com base em experiências bem sucedidas de outras instituições.

Na segunda sessão, a permanência e êxito serão debatidos à luz dos impactos das políticas públicas e programas de formação de professores dos últimos anos. E na terceira, os temas da avaliação externa e das avaliações de larga escala serão abordados numa perspectiva de uma formação integral e seus impactos na construção do curso e formação dos nossos estudantes.