Cícero Lucena projeta conclusão de drenagem e inspeciona pavimentação de vias no bairro do Aeroclube

26/06/2025

No bairro do Aeroclube, a Prefeitura de João Pessoa está implantando uma rede de drenagem de águas pluviais na Rua Francisco Leocádio Ribeiro Coutinho, com conclusão prevista para a próxima semana, conforme estimou o prefeito Cícero Lucena durante visita às obras na tarde desta quinta-feira (26). O gestor também inspecionou os serviços de pavimentação asfáltica em dez vias do bairro, que vão melhorar a mobilidade urbana na região.

A nova rede de drenagem vai solucionar um problema histórico no trecho da Leocádio Ribeiro Coutinho, via importante para quem se desloca entre o Aeroclube, o Bessa e a BR-230. A infraestrutura, que antes não existia no local, também está sendo implantada em outros pontos do bairro.

Já as obras de pavimentação fazem parte do programa ‘Asfalto Novo’ e incluem ruas que integram o projeto do Parque da Cidade, criando corredores de acesso ao novo equipamento urbano. “Essa iniciativa já integra o projeto de mobilidade urbana do Parque da Cidade, proporcionando melhorias significativas e elevando a qualidade de vida dos cidadãos de João Pessoa. É o nosso programa ‘Asfalto Novo’, que avança por toda a cidade”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), entre as dez vias beneficiadas, duas estão sendo implantadas do zero, com o objetivo de ampliar as opções de tráfego no bairro. Também haverá duplicação de trechos para facilitar o fluxo de veículos.

Ruas contempladas pelo programa ‘Asfalto Novo’ no Aeroclube: