Campus Carapicuíba: IFSP realiza primeira audiência pública e inicia diálogo com a comunidade – IFSP

2ª audiência acontece no dia 16 de julho; acesse o formulário e participe da escolha dos cursos

A comunidade lotou o auditório do CEEAC Planalto, onde foi realizada, na noite dessa quarta-feira (25), a primeira audiência pública para a implantação do Campus Carapicuíba. Diversas autoridades do município também estiveram presentes no evento, que marca o início do diálogo para a escolha dos cursos e eixos tecnológicos da nova unidade do Instituto Federal de São Paulo.

O diretor-geral do campus, Vitor Marçulli, iniciou a audiência destacando que o momento representava um marco histórico, já que há mais de uma década Carapicuíba aguardava por esse dia. Agora, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, o sonho de receber um campus do IFSP está cada vez mais próximo de se realizar. Vitor foi o responsável por apresentar o IFSP à comunidade, mostrando um pouco do histórico, da missão e do trabalho realizado pelo Instituto, além de detalhar como serão as próximas audiências.

Da esquerda para a direita: prefeito José Roberto, o vice-prefeito Guto José e o vereador Laudenilson O vereador Professor Laudenilson, que representou o legislativo municipal durante a audiência pública, lembrou o esforço dos diversos setores da sociedade civil organizada, a exemplo do movimento estudantil, do legislativo e do poder público municipal, que juntaram forças no sentido de debater e cobrar a implantação do campus. O prefeito José Roberto, destacou a importância da parceria entre o IFSP e o município, lembrando que em maio as instituições assinaram o termo de cessão de uso de um complexo de prédios para implementação do campus.

O chefe de gabinete, Ricardo Agostinho de Rezende, representou o reitor Silmário Santos no evento e destacou que a Carapicuíba dispõe de poucos equipamentos públicos ligados à educação profissional, e a chegada do IFSP tem muito a contribuir para que o município não só possa expandir a oferta de formação como se tornar um polo tecnológico para a região.

Toda a população e setores produtivos da cidade podem participar da escolha dos cursos e eixos tecnológicos que serão oferecidos pelo IFSP em Carapicuíba, basta responder ao questionário disponível aqui. Por meio do formulário também é possível acessar catálogo nacional dos cursos técnicos.

Próximas audiências

O diretor-geral Vitor Marçulli aparece no centro da imagem e o diretor-adjunto Wanderley Franca ao fundo.A 2ª audiência pública do Campus Carapicuíba está marcada para o dia 16 de julho. Nela serão apresentados os dados socioeconômicos e a vocação regional, o que apontará um caminho para a definição dos eixos tecnológicos. A terceira e última audiência está prevista para o dia 6 de agosto, e nela serão apresentados os resultados da consulta pública, bem como os eixos e cursos selecionados.

De acordo com o diretor Vitor Marçulli, a partir do mês de agosto o IFSP deve iniciar a oferta de curso de Formação Inicial e Continuada (FIC). As informações sobre o período de inscrições os cursos a serem ofertados devem ser divulgadas em breve.

A íntegra da audiência pública está disponível no vídeo abaixo: