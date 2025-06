Prefeitura trabalha na reestruturação administrativa

Paula Pessoa





Governança

Diante do cenário da gestão da Administração Municipal, iniciada em 2025, foi aprovada a reestruturação administrativa da Prefeitura, por meio de projetos de lei apresentados à Câmara.

A reestruturação teve início com a criação da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, seguida pelas Secretarias de Mobilidade Urbana, Apoio Social ao Cidadão, Gestão de Obras e Governança, com foco em planejamento e modernização.

As mudanças administrativas consideram os desafios atuais da gestão pública, as modalidades e estruturas de cada secretaria municipal, com suas particularidades e conforme a legislação vigente. O objetivo é atender aos eixos da gestão pública: simplificação, inovação, gestão aberta e compartilhamento de recursos.

Algumas novidades:

– Com foco na melhoria do planejamento do município, foram criados os Departamentos de Planejamento Estratégico de Obras Públicas e de Transportes Públicos. A mudança também visa atender à nova Lei de Licitações, que prioriza o planejamento na gestão.

– Visando ao aumento da eficiência administrativa, foram criadas a Assessoria voltada às Parcerias Públicas e Investimentos e a Subprefeitura de São Francisco Xavier

– Com maior enfoque nas políticas sociais, na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão foi criado o Departamento de Promoção da Cidadania, bem como uma Assessoria voltada especialmente à temática das políticas para crianças e adolescentes.



