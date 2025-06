Modalidade Tiro com Arco cresce em Roraima e atrai alunos-atletas para a competição

Nesta quinta-feira, 26, acontecem as disputas da modalidade Tiro com Arco, como parte da programação dos 52º JERs (Jogos Escolares de Roraima). A maior competição esportiva estudantil está na fase classificatória da Capital. A etapa começou ontem, 25, e segue até domingo, 29, em Boa Vista.

As disputas de Tiro com Arco ocorrem no estádio Canarinho com a participação de 36 alunos-atletas de onze escolas localizadas em Boa Vista, incluindo a zona Rural com escolas indígenas e não indígenas.

Os competidores ficam a uma distância de 18 metros e precisam acertar o centro do alvo, conforme explicou Ronys Batista, coordenador da modalidade.

“A forma de disputa é feita no formato indoor, que significa que a distância é 18 metros, e Indoor, ambiente fechado, não tem interferência de vento, é só o atleta, o arco e o alvo. Os atletas nessa fase classificatória fazem cinco séries de três disparos, onde eles têm um minuto e meio para fazer três flechas de cada série”, disse Ronys.

Cada aluno-atleta demonstra muita habilidade, talento e precisão ao disparar as flechas. Iarleson Hilley Mafra Pereira é aluno-atleta da categoria mirim (12 a 14 anos) da Escola Estadual Indígena David de Souza, comunidade indígena Vista Nova, Boa Vista Rural. Ele participa pela primeira vez do Tiro com Arco.

“Aqui nos Jogos Escolares é a minha primeira vez no tiro com arco. Já participei de outras modalidades, como futsal. E eu acabei de participar, minha pontuação foi um pouco boa, mas poderia ter sido melhor. Mas isso, estou aqui participando”, disse.

O coordenador da modalidade destacou o crescimento do tiro com arco no Estado e fez uma breve avaliação do último ano.

“De um ano para cá crescemos bastante, passamos de 16 atletas para mais de 130 atletas. Então, a expectativa está boa, os atletas estão bem empenhados, os professores estão se dedicando, dá para ver a dedicação dos professores através dos atletas. Então, a gente tem tudo para crescer essa modalidade dentro do Estado”, pontuou Ronys.

Competições de outras modalidades seguem até domingo, 29

As competições de outras modalidades seguem ocorrendo de forma simultânea, movimentando 1.296 alunos-atletas na capital Boa Vista.

No Ginásio Hélio Campos (Canarinho) e nas quadras poliesportivas da Escola Estadual Antônio Ferreira (Jardim Floresta) e no Colégio Estadual Militarizado Camilo Dias, (Liberdade) acontecem os jogos de futsal no horário das 8h às 18h, com um total de 1.006 alunos-atletas inscritos. Os jogos vão até domingo, 29.

Na arena Pé na Areia, localizada no bairro Caçari, 103 duplas de vôlei de praia disputam uma vaga na grande final da competição. Os jogos seguem até sábado, 28, das 8h às 18h.

Na sexta-feira, 27 e sábado, 28, tem jogos de badminton no ginásio do 6º BEC, localizado na avenida Ene Garcez, bairro São Francisco, da 8h30 às 17h. Participam da competição 48 alunos-atletas.

Os Jogos Escolares de Roraima são realizados pelo Governo de Roraima por meio da Secretaria de Educação e Desporto sob organização do Instituto do Desporto de Roraima.

