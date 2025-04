Roraima confirma óbito por dengue em paciente de Pacaraima

A Secretaria de Saúde confirmou nesta quarta-feira, 24, o primeiro óbito por dengue registrado em Roraima em 2025. A vítima, uma mulher de 48 anos, estava temporariamente residindo em Pacaraima, município localizado na fronteira com a Venezuela. A morte foi confirmada por exame laboratorial do Lacen (Laboratório Central)

O caso vinha sendo investigado desde o dia 15 de abril, quando a paciente faleceu após ser internada no HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento). Os sintomas começaram em 9 de abril e incluíam febre, mialgia (dor muscular), dor abdominal, cefaleia (dor de cabeça), vômitos e dor retroorbitária.

A paciente buscou atendimento pela primeira vez em 12 de abril, no Hospital Délio Tupinambá, em Pacaraima, onde foi medicada. No dia 14, com agravamento do quadro, foi encaminhada ao HGR, onde o quadro evoluiu e avançou para o óbito no dia seguinte.

A confirmação do óbito ocorreu nove dias após a notificação inicial. O caso foi comunicado pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do HGR ao Núcleo de Controle de Febre Amarela e Dengue, da CGVS (Coordenação Geral de Vigilância em Saúde), que imediatamente iniciou o protocolo de investigação.

“A confirmação do óbito suspeito de dengue é fundamental para entender a doença e melhorar a assistência ao paciente. O objetivo da investigação de óbito é identificar fatores que contribuem para o agravamento da doença e a morte, permitindo aí intervenções mais eficazes”, informou a gerente do NCFAD, Rosangela Santos.

MEDIDAS DE CONTROLE E ALERTA EPIDEMIOLÓGICO

Após a notificação, equipes estaduais e municipais de vigilância e endemias atuaram de forma conjunta em Pacaraima, realizando ações de controle vetorial e busca ativa de casos suspeitos nas proximidades da residência da paciente.

“O que chama a atenção para esse caso de óbito foi a sintomatologia mais crítica, que foi a dor abdominal que a paciente fez o relato. Fora isso, tivemos também a sintomatologia clássica da dengue, a mialgia, dor atrás dos olhos e febre”, reforçou Rosangela.

Atualmente, há registros de circulação do sorotipo DENV-2 na comunidade Boca da Mata, em Pacaraima. A CGVS alerta que os quatro sorotipos da dengue (1, 2, 3 e 4) circulam simultaneamente no Estado, e o alto fluxo de pessoas entre os municípios e a alta infestação do mosquito Aedes aegypti elevam o risco de aumento dos casos e epidemia.

“Esse fator, corroborado com o aumento da auto-infestação de Aedes, e esse período que nós estamos vivendo onde há chuvas e sol, também contribui para a proliferação do mosquito, todos esses fatores aumentam o risco para uma epidemia no Estado de Roraima”, acrescentou a gerente.

SITUAÇÃO DA DENGUE EM RORAIMA

De acordo com o painel de monitoramento da CGVS, atualizado em 14 de abril, Roraima contabilizava 720 notificações de dengue, com 77 casos confirmados, 136 casos prováveis e 584 descartados. O último óbito por dengue no Estado foi registrado em 2022.

O post Roraima confirma óbito por dengue em paciente de Pacaraima apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.