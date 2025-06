Pátio Cianê Shopping recebe Exposição “Seven Reasons” durante o mês de julho – Agência de Notícias

A exposição “Seven Reasons”, do artista Seven Towers (Renan Torres), chega ao Pátio Cianê Shopping na próxima terça-feira (1º). A mostra estará no Bloco B, piso 1, até 31 de julho, com entrada gratuita. As obras convidam o público a refletir sobre as sete razões apresentadas: Expansão, Originalidade, Surpresa, Representação, Vazio, Observador e Liberdade.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), com apoio do Pátio Cianê Shopping. O objetivo é trazer a arte mais próxima da população sorocabana e valorizar os talentos locais.

Torres é um artista paulistano que chega em Sorocaba para inaugurar sua nova exposição, “Seven Reasons” (Sete Razões). Ele já realizou residência artística na Casa na Ilha, em Ilhabela (SP) e expôs individualmente, e em grupo, em São Paulo, Petrópolis, Itaipava, Paraty e Miami (EUA).

Ainda jovem, iniciou sua jornada artística explorando poesia, música e literatura. Na adolescência, as artes visuais entraram em sua vida por pequenas telas figurativas, abstratas e paisagísticas, mas seu principal fascínio estava na literatura e poesia. Anos depois, eventos inesperados o levaram a buscar uma nova forma de expressão, pois a escrita já não era suficiente. Foi assim que Torres alcançou a maturidade visual artística, experimentando para expressar descobertas que transcendiam as palavras, o que resultou em cinco anos de pinturas e fotos diárias.

A exposição “Seven Reasons” poderá ser visitada de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O Pátio Cianê Shopping fica na Avenida Afonso Vergueiro, 823, Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.