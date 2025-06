Polícia Civil de Roraima comemora aniversário com eventos esportivos, entrega de viaturas e posse de novos policiais

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) celebra 21 anos de institucionalização com uma extensa programação que inclui eventos esportivos, ações de valorização dos servidores, entrega de viaturas, posse de novos policiais civis e inauguração de novas delegacias. As atividades ocorrem entre os meses de junho e setembro e visam fortalecer o elo entre a instituição e a sociedade.

A abertura oficial da programação ocorre nesta quarta-feira, 25, às 16h, no Palácio Senador Hélio Campos, com a entrega de 49 viaturas, sendo 30 veículos de passeio e 19 caminhonetes, adquiridas pelo Governo de Roraima, por meio da Sesp (Secretaria de Segurança Pública).

A delegada-geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana, destacou que a história da corporação mudou a partir de 19 de julho de 2004, com a posse da primeira turma de policiais civis concursados do Estado.

“Desde então, a instituição vem consolidando seu papel como protagonista na segurança pública de Roraima. E para marcar mais de duas décadas dessa trajetória, a programação deste ano busca valorizar tanto quem está na linha de frente do trabalho policial quanto aproximar ainda mais a Instituição da população”, afirmou.

Mais destaques da programação

Entre os destaques estão ainda os Jogos Internos da PCRR, que ocorrerão nos dias 10 e 11 de julho na sede da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil), com disputas de vôlei de quadra e futebol society. As inscrições estarão abertas de 30 de junho a 4 de julho, no site institucional da Polícia Civil. No vôlei, as equipes deverão ser mistas, com 8 a 12 jogadores e ao menos 3 mulheres em quadra. No futebol, cada equipe poderá inscrever até 12 atletas.

Outro momento marcante será a posse da segunda turma do CFP (Curso de Formação Profissional), no dia 11 de julho, às 16h, no Salão Nobre do Governo, com a nomeação de 26 novos policiais civis.

A confraternização oficial será realizada em 18 de julho, com almoço na sede da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), reunindo cerca de mil pessoas. No dia seguinte, 19 de julho, às 17h, a tradicional Corrida da Polícia Civil tomará as ruas da capital, promovendo esporte e integração entre servidores e comunidade.

A programação também contempla a entrega de três novas unidades da Polícia Civil. A primeira será o novo prédio do 2º DP (Distrito Policial), no bairro Buritis, cuja obra havia sido paralisada por entraves desde 2013. “Na gestão do governador Antonio Denarium foi possível assegurar o recurso para a conclusão dessa obra que será inaugurada nos próximos dias”, destacou Darlinda Viana.

Também estão previstas as inaugurações das novas sedes da DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) e da DDIJ (Delegacia de Defesa da Infância e Juventude), ambas localizadas na avenida Nazaré Filgueiras, bairro Pintolândia.

O encerramento das comemorações ocorrerá no dia 3 de setembro, com o lançamento do inédito COP (Curso de Operações Policiais), que visa capacitar os servidores que atuam em ações táticas e especializadas.

“Serão dias intensos, de muito trabalho. Mais do que celebrar o passado, a programação de 21 anos da PCRR aponta para o futuro de uma polícia mais estruturada, próxima da sociedade e comprometida com os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e respeito aos direitos e à dignidade humana”, concluiu a delegada-geral.

O post Polícia Civil de Roraima comemora aniversário com eventos esportivos, entrega de viaturas e posse de novos policiais apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.