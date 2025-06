Prefeitura de Bonito inicia mapeamento de dados em conformidade com a LGPD – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Depois da chuva e da queda da temperatura durante o final de semana, a previsão do tempo para esta terça-feira (17) é de sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas ainda seguem amenas ao amanhecer, porém, ao […]