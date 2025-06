Show Raízes – Ritmos da Memória agita regiões norte e leste

Posted on

Em maio, a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo preparou uma ampla programação cultural gratuita no Edifício Oswald de Andrade. Até o dia 31, das 10h às 21h, o público poderá conhecer a exposição “Grafites em Telas – Especial Rita Lee”. Com obras inspiradas nos maiores sucessos da […]