Governo de Roraima entrega novas 60 novas viaturas e equipamentos em mais uma ação para fortalecer forças estaduais

Nesta quarta-feira, 25, o Governo de Roraima pôs na prática mais uma medida fundamental para fortalecer a segurança pública do Estado, com a entrega de mais de 60 novas viaturas e equipamentos para as forças estaduais. A cerimônia ocorreu na área externa do Palácio Senador Hélio Campos e contemplou a Sesp (Secretaria de Segurança Pública), a PCRR (Polícia Civil de Roraima), a PMRR (Polícia Militar de Roraima) e o CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima).

O investimento total foi de R$ 10.273.347,80, oriundos de recursos próprios do Governo do Estado, por meio do Fesp (Fundo Estadual de Segurança Pública) e da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública).

Das viaturas entregues, 49 foram destinadas à PCRR, sendo 30 veículos tipo passeio (Chevrolet Onix), no valor de R$ 3 milhões, e 19 picapes L-200. Também foram entregues maletas técnicas de local de crime com amperímetro, fontes de luz, lupas, trena digital, entre outros itens doados pela Senasp.

Para a Polícia Militar, foram destinados 35 capacetes balísticos (R$ 348 mil), 25 escudos balísticos (R$ 500 mil) e seis picapes, além de maleta de solução de vigilância remota (R$ 398 mil), destinada ao setor de inteligência da corporação. O CBMRR recebeu sete novas picapes. O investimento total nas 32 picapes entregues às instituições foi de R$ 5.909.700,00.

“A segurança pública em Roraima é tratada com seriedade. Desde o início do nosso governo já entregamos cerca de 700 viaturas, além de munições, equipamentos e itens de proteção, assegurando melhores condições de trabalho aos profissionais e mais segurança para a população. É o Governo do Estado cuidando das pessoas e mantendo a ordem”, ressaltou o governador Antonio Denarium.

Equipamentos de APH reforçam socorro tático

Durante a solenidade, também foram entregues kits de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Tático, que serão utilizados pelas quatro forças de segurança, com investimento de R$ 695.642,80. Os kits incluem bolsas de APH para coletes táticos, macas de resgate, torniquetes, bandagens, manta térmica, simuladores de trauma, cintas de resgate, entre outros itens essenciais para atendimentos de emergência.

A secretária de Segurança Pública, Carla Rodrigues, destacou que os novos veículos e equipamentos representam mais do que infraestrutura: são reflexo do compromisso com uma resposta rápida e eficiente às demandas da sociedade.

“Como policial militar, é motivo de orgulho ver essa reestruturação da segurança pública. Os kits de APH vão dar condições adequadas para que nossas equipes salvem vidas durante ocorrências, garantindo mais proteção tanto para os profissionais quanto para a população”, afirmou.

O comandante-geral do CBMRR, coronel Anderson Carvalho, também celebrou os investimentos. “Com essas novas picapes, poderemos ampliar nossas ações de combate a incêndios, salvamentos e outros atendimentos à população. É mais segurança e eficiência no serviço prestado”, disse.

A delegada-geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana, enfatizou que os investimentos permitirão a renovação quase total da frota da instituição.

“Só na Polícia Civil, já somamos mais de 200 viaturas entregues durante o atual governo. Isso fortalece nossa estrutura e garante veículos mais modernos, rápidos e eficazes, beneficiando tanto os servidores quanto a sociedade”, reforçou.

Parlamentares reconhecem avanço da segurança pública em Roraima

Nos últimos seis anos, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 175 milhões diretamente na segurança pública, com foco na modernização tecnológica, reaparelhamento, infraestrutura e valorização dos profissionais. Com esse desempenho, Roraima figura entre os dez estados que mais executaram recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública no Brasil.

O presidente da Comissão de Segurança Pública da ALE-RR (Assembleia Legislativa de Roraima), deputado estadual Rarisson Barbosa, destacou o compromisso do Governo de Roraima com a segurança pública.

“Hoje comemoramos mais uma vitória. É inegável o trabalho desenvolvido e a responsabilidade com que a segurança vem sendo tratada em Roraima”, afirmou.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Lucas Souza e Catarina Guerra, o senador Hiran Gonçalves, o vereador Deyvid Carneiro, além de representantes das forças de segurança pública e autoridades civis e militares.

