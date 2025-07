Iater promove curso de operação de drones agrícolas visando redução de custos na produção

O Governo de Roraima, por meio do Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural de Roraima), iniciou um curso de capacitação voltado à operação de drones agrícolas. A formação vai qualificar 20 profissionais para o uso de tecnologias avançadas no campo, promovendo melhorias na produtividade, no monitoramento e no uso racional dos recursos naturais.

Para viabilizar essa iniciativa, o Iater adquiriu seis drones que serão utilizados pelas equipes técnicas em atividades de campo em todo o Estado. De acordo com o diretor de Pesquisa, Ciência, Tecnologia e Inovação Rural do Iater, Rafael Pinheiro Pereira, a aquisição inclui dois modelos de drone de pulverização, dois drones multiespectral e dois drones termal.

“Essas tecnologias permitem pulverizações localizadas, aplicação de fertilizantes, mapeamento de terrenos e culturas, além de diagnósticos detalhados sobre o solo e o desenvolvimento das lavouras. Os drones contribuem diretamente para a eficiência das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural e irão gerar uma diminuição significativa dos custos nos projetos de apoio ao agricultor familiar”, destacou Rafael.

Com carga horária acima de 60 horas, a capacitação será realizada em duas fases: a parte teórica acontece na sede do Iater, enquanto as atividades práticas serão realizadas na área do Parque de Exposições Dandãezinho, na Zona Rural de Boa Vista.

“A proposta é capacitar técnicos e profissionais da agricultura familiar para operarem os drones e, futuramente, aplicarem essa tecnologia nas culturas acompanhadas pelos programas do Iater, como o milho, a mandioca, o caju e outras produções”, enfatizou Rafael.

O conteúdo contempla o funcionamento prático dos equipamentos, que contam com controladores similares a joysticks. Os alunos poderão realizar voos simulados, registrar imagens, fazer análises visuais e interpretar os dados por meio de softwares que geram mapas e informações sobre pragas, fertilização e uso eficiente de insumos.

Foco na agricultura familiar e indígena

Para Thiago Gomes, chefe de núcleo administrativo do Iater e um dos participantes do curso, a capacitação representa um salto qualitativo no atendimento prestado pelo instituto.

“O curso está sendo ofertado para os técnicos agrícolas e agrônomos do Iater com o objetivo de ensinar a operacionalização e a utilização desses drones. Esses equipamentos vão ser utilizados na agricultura familiar e na agricultura familiar indígena, públicos aos quais os programas do Iater são voltados e que trabalhamos durante o ano. Essas aulas vão nos ensinar a operacionalizar e melhorar os resultados desempenhados nesses programas”, explicou Thiago.

A inserção dessa tecnologia representa um avanço significativo para a agricultura local, afirma o diretor Rafael Pinheiro: “São drones que darão suporte aos agricultores, nosso público final. Além disso, essa iniciativa coloca o Iater no mundo digital, acompanhando as transformações tecnológicas para fortalecer a agricultura familiar em Roraima”, finalizou.

