Programa completa um ano com mais de mil novilhas entregues a pequenos pecuaristas

Neste 8 de junho, o Programa Roraima Mais Leite, uma das principais iniciativas voltadas ao fortalecimento da pecuária leiteira no estado, completa um ano de execução. Desenvolvido pelo Governo de Roraima, o programa já contabiliza a entrega de 1.005 novilhas prenhes a pequenos produtores rurais, contribuindo diretamente para a melhoria da produtividade e da renda de famílias da agricultura familiar.

A iniciativa é coordenada pela Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação), em parceria com a Aderr (Agência de Defesa Agropecuária de Roraima) e o Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural). Com foco nos municípios do interior, o programa visa promover uma atividade pecuária mais eficiente, sustentável e lucrativa.

Como explicou o governador Antonio Denarium, o Roraima Mais Leite é mais uma ação do Governo que reforça o compromisso com o homem do campo. “Com o Roraima Mais Leite estamos garantindo não apenas a entrega de animais de qualidade, mas também assistência técnica, vacinação, acompanhamento veterinário e apoio logístico. Isso significa geração de emprego, renda e autonomia para os nossos produtores da agricultura familiar”, destacou.

Além da entrega das novilhas prenhes, com genética voltada à produção leiteira, os beneficiários recebem orientação técnica contínua para o manejo adequado dos animais, melhoramento de pastagens, sanidade do rebanho e comercialização da produção. A meta do programa é ampliar a bacia leiteira do estado, reduzir a dependência de produtos importados de outras regiões e incentivar a agroindustrialização local.

Segundo o secretário Marcio Grangeiro, o sucesso do Roraima Mais Leite tem colocado o Estado em destaque no cenário regional como exemplo de políticas públicas bem-sucedidas para o setor agropecuário. Além disso, o projeto é outro caminho de reforço da segurança alimentar e do crescimento socioeconômico roraimenses.

“Até o momento, 201 pessoas já foram beneficiadas e ainda pretendemos alcançar todas as regiões do Estado. A expectativa do Governo de Roraima até o final deste ano é ampliarmos o número de famílias atendidas, promovendo o desenvolvimento rural de forma sustentável”, concluiu.

