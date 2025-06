Nota oficial: é proibida a venda, aluguel ou cessão de unidades do Lote Urbanizado – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio do Departamento Municipal de Urbanização e Regularização Fundiária (DEMURF), informa que:

É expressamente proibida a venda, aluguel, empréstimo ou cessão das unidades habitacionais populares do Programa Lote Urbanizado.

Tanto o cedente quanto o eventual adquirente perderão imediatamente o direito sobre a unidade habitacional e responderão criminalmente perante o Ministério Público Estadual pelo ato infracional cometido.

Em casos de irregularidade, o imóvel será retomado pelo Município e repassado imediatamente ao próximo beneficiário, devidamente pré-selecionado por meio do sorteio público, conforme determina a legislação vigente.

Além disso, qualquer beneficiário titular que se mudar para a unidade sem a realização da vistoria final e a autorização do DEMURF terá seu contrato suspenso, juntamente com toda a documentação relativa à futura transferência da unidade.

As medidas adotadas seguem o que estabelece a Lei Estadual n° 4.888, de 20 de julho de 2016, e o Decreto Estadual n° 14.576, de 6 de outubro de 2016.

Contamos com a colaboração de todos para que o Programa Lote Urbanizado cumpra sua finalidade social e atenda, com justiça, as famílias que realmente necessitam.